Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 08.07.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Banco Santander
Tagesperformance: -4,76 %
Tagesperformance: -4,76 %
Platz 1
Performance 1M: +17,33 %
Performance 1M: +17,33 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -4,45 %
Tagesperformance: -4,45 %
Platz 2
Performance 1M: +2,13 %
Performance 1M: +2,13 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -4,42 %
Tagesperformance: -4,42 %
Platz 3
Performance 1M: -7,07 %
Performance 1M: -7,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
WallstreetOnline-Forum berichtet gemischte Anlegerstimmung zu Rheinmetall: Kurzfristig weitere Schwankungen/Abwärtsdruck möglich; technische Signale wie Dark Cloud Cover diskutiert. Charttechnisch Widerstand um 1.145–1.150 €, Unterstützung ca. 1.050 €. Fundamentale Impulse bleiben gemischt: neue Aufträge und Kooperationen stärken, Schweiz-Aufträge; negative Note durch F126-Streichung belastet Ausblick. 14-Tage-Veränderung: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -4,14 %
Tagesperformance: -4,14 %
Platz 4
Performance 1M: +6,13 %
Performance 1M: +6,13 %
Hermes International
Tagesperformance: -4,09 %
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 5
Performance 1M: -1,49 %
Performance 1M: -1,49 %
SAFRAN
Tagesperformance: -4,00 %
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 6
Performance 1M: +19,77 %
Performance 1M: +19,77 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: -3,80 %
Tagesperformance: -3,80 %
Platz 7
Performance 1M: +18,29 %
Performance 1M: +18,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Deutsche Bank: Die Bewertung wird als unterbewertet gesehen (Marktkapitalisierung ca. 60 Mrd., Ziel ca. 75 Mrd., ca. 40 €). Skepsis wegen früherer Hochstände und Kapitalerhöhungen. Intraday-Beiträge melden zeitweise >6% Gewinn. DWS-Performance wird als Treiber erwartet. Die 14‑Tage-Kursentwicklung wird in den Posts nicht konkret in Prozent angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Vinci
Tagesperformance: -3,80 %
Tagesperformance: -3,80 %
Platz 8
Performance 1M: -3,58 %
Performance 1M: -3,58 %
BBVA
Tagesperformance: -3,76 %
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 9
Performance 1M: +19,02 %
Performance 1M: +19,02 %
UniCredit
Tagesperformance: -3,65 %
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 10
Performance 1M: +13,83 %
Performance 1M: +13,83 %
SAP
Tagesperformance: -3,64 %
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 11
Performance 1M: -10,66 %
Performance 1M: -10,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
WallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu SAP ist gemischt. Abwärtstrend wird von mehreren Postings als intakt gesehen; andere nutzen Kursrücksetzer zum Einstieg. Langfristig fokussieren Beobachter auf Cloud-Wachstum, Margen und KI-Integration. Positive Impulse sehen manche in KI-Funktionen und Übernahmen; dennoch wirken DAX-Bewegungen und Markt-Narrative belastend. Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ.
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: -3,63 %
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 12
Performance 1M: +9,52 %
Performance 1M: +9,52 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -3,56 %
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 13
Performance 1M: -13,14 %
Performance 1M: -13,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
VW-Aktie: Gemischte Anlegerstimmung im wallstreetONLINE-Forum. Kurzfristig belasten Dieselgate-Nachwirkungen, Restrukturierung, Personalabbau und Gewinnwarnungs-/Short-Seller-Druck. Auf der anderen Seite wird Potenzial durch Asset-Verkäufe, EV-Wende und das Group-Target-Picture-2030-Programm gesehen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -3,26 %
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 14
Performance 1M: -3,05 %
Performance 1M: -3,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
wallstreetONLINE-Forum: Fundamentaldaten bleiben solide. Q2/2026 Pkw+Vans 511.900 (+2% QoQ). BEV-Verkäufe +51% (Europa +87%). Pkw außerhalb China YoY +4% (Europa +4%, NA +13%); Deutschland +6%, BEV-Anteil stark. China schwächer. Nachfrage nach neuen Modellen (GLC, CLA, GLB, S-Klasse) in Europa bis nächstes Jahr. Vans 94.100; EV-Vans +46%. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +3,24 %
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 15
Performance 1M: +3,28 %
Performance 1M: +3,28 %
Inditex
Tagesperformance: -3,15 %
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 16
Performance 1M: +3,67 %
Performance 1M: +3,67 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -3,12 %
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 17
Performance 1M: +4,09 %
Performance 1M: +4,09 %
Ferrari
Tagesperformance: -3,04 %
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 18
Performance 1M: +12,71 %
Performance 1M: +12,71 %
BMW
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 19
Performance 1M: -12,43 %
Performance 1M: -12,43 %
adidas
Tagesperformance: -2,65 %
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 20
Performance 1M: +17,39 %
Performance 1M: +17,39 %
Airbus
Tagesperformance: -2,52 %
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 21
Performance 1M: +18,02 %
Performance 1M: +18,02 %
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