Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 08.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.07.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Sika
Tagesperformance: -4,31 %
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 1
Performance 1M: +16,00 %
Performance 1M: +16,00 %
Holcim
Tagesperformance: -3,18 %
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 2
Performance 1M: +3,48 %
Performance 1M: +3,48 %
Givaudan
Tagesperformance: -3,02 %
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 3
Performance 1M: +22,48 %
Performance 1M: +22,48 %
Geberit
Tagesperformance: -2,88 %
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 4
Performance 1M: +5,09 %
Performance 1M: +5,09 %
CIE Financiere Richemont
Tagesperformance: -2,19 %
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 5
Performance 1M: +13,95 %
Performance 1M: +13,95 %
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