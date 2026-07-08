Endeavour Silver produziert im 2. Quartal 2026 1.943.955 oz Silber und 10.474 oz Gold (insgesamt 3,4 Millionen oz Silberäquivalent)

Vancouver, Kanada – 8. Juli 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“) (NYSE: EXK; TSX: EDR – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silve ... ) meldet eine Produktion von 1.943.955 Unzen („oz“) Silber, 10.474 oz Gold und – in Kombination mit Basismetallen – eine Produktion von 3,4 Millionen oz Silberäquivalent(1) im zweiten Quartal 2026. Die Produktion im bisherigen Jahresverlauf belief sich auf 3.819.329 oz Silber und 22.215 oz Gold (Produktion von insgesamt 6,8 Millionen oz Silberäquivalent). Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar ($) angegeben.

„Im zweiten Quartal haben wir unsere betrieblichen Prioritäten im gesamten Portfolio weiter vorangetrieben, wobei Terronera durch Anlagenoptimierung kontinuierliche Fortschritte verzeichnete, Kolpa nach seiner Anlagenerweiterung eine beträchtliche Steigerung des Durchsatzes erzielte und die Machbarkeitsstudie für Pitarrilla voranschritt“, sagte Chief Executive Officer Dan Dickson. „Während die Produktion von Terronera weiterhin unserem geplanten Hochlaufprofil für die erste Jahreshälfte entspricht, bringen uns die anhaltende Verbesserung der Gewinnungsraten bei Terronera und der starke Beitrag von Kolpa in eine günstige Position, während wir daran arbeiten, im weiteren Verlauf des Jahres 2026 an Dynamik zu gewinnen.“

Produktionsübersicht für das 2. Quartal 2026

- Anlagenoptimierung bei Terronera wird fortgesetzt: Der Durchsatz entsprach im zweiten Quartal dem Plan, während sich die Metallgewinnungsraten durch eine kontinuierliche Prozessoptimierung verbesserten.

- Erweiterung bei Kolpa erhöht Durchsatz: Ein beträchtlicher Teil der Anlagenerweiterung wurde Ende des ersten Quartals 2026 in Betrieb genommen, was zu einem Durchsatz von 233.408 Tonnen („t“) im zweiten Quartal 2026 führte – eine beträchtliche Steigerung gegenüber den vorangegangenen Quartalen. Die Gewinnungsraten blieben im gesamten zweiten Quartal 2026 stabil, während die Gehalte einen leichten Rückgang verzeichneten, da die Erschließung des Abbaus in hochgradigeren Bereichen mit der neuen Anlagenkapazität Schritt hält. Infolgedessen war die Silberproduktion im zweiten Quartal 2026 um 19 % höher als im ersten Quartal 2026 und die Silberäquivalentproduktion um 26 % höher.

- Guanaceví hält stabilen Durchsatz aufrecht: Durchsatz und Gewinnungsraten lagen leicht über jenen des zweiten Quartals 2025, was jedoch durch niedrigere Silber- und Goldgehalte ausgeglichen wurde. Infolgedessen lag die Silberproduktion unter dem Plan, während die Goldproduktion weiterhin im Plan liegt.

- Metallverkauf und -bestände: Im zweiten Quartal wurden 2.086.717 oz Silber und 10.823 oz Gold verkauft. Per 30. Juni 2026 gab es einen Barrenbestand von insgesamt 268.522 oz Silber und 900 oz Gold sowie einen Konzentratbestand von 41.771 oz Silber und 399 oz Gold.

Betriebe im 2. Quartal 2026

Die konsolidierte Silberproduktion belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 1.943.955 oz und lag somit leicht unter Plan und um 31 % höher als die im zweiten Quartal 2025 produzierten 1.483.736 oz. Die höhere Produktion ist auf die zusätzlichen Unzen von Kolpa (zu beachten ist, dass das zweite Quartal 2025 nach dem Erwerb am 1. Mai 2025 zwei Monate Produktion von Kolpa enthielt) und 608.347 oz von Terronera zurückzuführen, das am 1. Oktober 2025 die kommerzielle Produktion erreichte. Diese Beiträge wurden teilweise durch den Verkauf von Bolañitos ausgeglichen, der am 15. Januar 2026 abgeschlossen wurde. Die Silberproduktion bei Guanaceví war um 30 % niedriger als im zweiten Quartal 2025, was vor allem auf um 35 % niedrigere Silbergehalte zurückzuführen ist, die teilweise durch einen um 4 % höheren Durchsatz ausgeglichen wurden.

Die konsolidierte Goldproduktion lag im zweiten Quartal 2026 bei 10.474 oz – eine Steigerung von 35 % gegenüber den im zweiten Quartal 2025 produzierten 7.755 oz. Die höhere Produktion ist in erster Linie auf den Zufluss von 7.666 oz von Terronera zurückzuführen, was teilweise durch den Verkauf von Bolañitos ausgeglichen wurde. Die Goldproduktion bei Guanaceví war um 21 % niedriger als im zweiten Quartal 2025, was vor allem auf um 27 % niedrigere Goldgehalte zurückzuführen ist, die teilweise durch einen um 4 % höheren Durchsatz ausgeglichen wurden.

Die Produktion bei Terronera lag im zweiten Quartal 2026 im Plan und der Bergbaubetrieb soll im dritten Quartal 2026 in hochgradigere Gebiete verlegt werden. Die Gewinnungsraten bei Terronera lagen im Durchschnitt bei 85,4 % für Silber und 72,6 % für Gold, wobei Silber leicht über dem ersten Quartal 2026 und im Plan lag. Es ist davon auszugehen, dass sich die Gewinnungsraten mit höheren Silbergehalten und der kontinuierlichen Verfeinerung der Anlagenprozesse weiter verbessern werden. Die Erzgehalte von 126,2 Gramm pro Tonne (g/t) für Silber und 1,87 g/t für Gold lagen in diesem Quartal im Plan.

Der Durchsatz bei Guanaceví war um 4 % höher als im zweiten Quartal 2025 und lag im Plan. Die Gehalte waren niedriger als im Vorjahr, was auf den Abbau in niedriggradigeren Bereichen der Lagerstätte im Rahmen der Abbausequenz sowie auf eine höhere als geplante Verwässerung zurückzuführen ist. Lieferungen lokaler Mühlenzufuhr von Dritten ergänzten weiterhin die Produktion von Guanaceví und machten 30 % des vierteljährlichen Durchsatzes aus.

Der Durchsatz bei Kolpa belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 233.408 t mit einer Produktion von 633.288 oz Silber, gegenüber 171.727 t mit einer Produktion von 530.118 oz Silber im ersten Quartal 2026. Ein erheblicher Teil der Anlagenerweiterung auf 2.500 Tonnen pro Tag (tpd) wurde im März 2026 abgeschlossen. Während der Inbetriebnahme und des Hochlaufs verarbeitete die Anlage einen höheren Anteil an niedriggradigerem Material aus dem Tagebau. Das im zweiten Quartal 2026 verarbeitete Material wies Durchschnittsgehalte von 93,3 g/t Silber, 2,80 % Blei, 2,03 % Zink und 0,24 % Kupfer auf. Trotz der etwas niedrigeren Gehalte übertraf die Silberproduktion aufgrund der deutlichen Steigerung des Durchsatzes den Plan, während die Produktion von Basismetallen im Plan blieb. Das Management bewertet weiterhin Initiativen zur Kapitalverbesserung, einschließlich der Erweiterung der Bergelagereinrichtung durch die Installation einer Filterpresse für trockengestapelte Berge, zusätzlicher genehmigter Bereiche und Erhöhungen sowie Modernisierungen der Unterkünfte im Lager, um qualifizierte Bergleute anzuwerben und zu binden.

Konsolidierte Produktionshighlights für die drei und sechs Monate zum 30. Juni 2026

Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni 2026 2025 Veränderung in % 2026 2025 Veränderung in % 509.576 303.828 68 % Verarbeitete (Tonnen) 966.232 513.335 88 % 1.943.955 1.483.736 31 % Produzierte Unzen Silber 3.819.329 2.689.529 42 % 10.474 7.755 35 % Produzierte Unzen Gold 22.215 16.093 38 % 6.207 3.503 77 % Produzierte Tonnen Blei 11.146 3.503 218 % 3.989 2.316 72 % Produzierte Tonnen Zink 6.831 2.316 195 % 127 58 120 % Produzierte Tonnen Kupfer 193 58 234 % 1.872.767 1.454.412 29 % Produzierte abbauwürdige Unzen Silber 3.687.909 2.647.770 39 % 10.143 7.638 33 % Produzierte abbauwürdige Unzen Gold 21.517 15.826 36 % 3.437.794 2.528.562 36 % Produzierte Unzen Silberäquivalent1 6.779.737 4.401.401 54 % 2.086.717 1.455.680 43 % Verkaufte Unzen Silber 3.728.937 2.679.364 39 % 10.823 7.706 40 % Verkaufte Unzen Gold 21.766 16.244 34 %

1 Das Silberäquivalent für 2026 wird anhand folgender Umrechnungsfaktoren berechnet: 90 Silberunzen pro 1 Goldunze; 45 Silberunzen pro 1 Tonne Blei; 61 Silberunzen pro 1 Tonne Zink; 238 Silberunzen pro 1 Tonne Kupfer. Das Silberäquivalent für 2025 wird anhand der folgenden Verhältnisse berechnet: 80 Unzen Silber zu 1 Unze Gold; 60 Unzen Silber zu 1 Tonne Blei; 85 Unzen Silber zu 1 Tonne Zink; 300 Unzen Silber zu 1 Tonne Kupfer.

Die Mine Bolañitos wurde am 15. Januar 2026 verkauft und ist in den oben aufgeführten konsolidierten Ergebnissen enthalten.

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Summenbildung zu Abweichungen kommen.

Produktionstabellen für die drei Monate zum 30. Juni 2026, nach Mine

Drei Monate zum 30. Juni 2026 Terronera Guanaceví Kolpa Verarbeitete Tonnen 175.729 100.439 233.408 Tonnen pro Tag 1.931 1.104 2.565 Produzierte Unzen Silber 608.347 702.320 633.288 Silbergehalt (g/t) 126 235 93 Silbergewinnungsrate 85,4 % 92,4 % 90,5 % Produzierte Unzen Gold 7.666 2.808 - Goldgehalt (g/t) 1,87 0,94 - Goldgewinnungsrate 72,6 % 92,9 % - Produzierte Tonnen Blei - - 6.207 Bleigehalt (%) - - 2,80 % Bleigewinnungsrate (%) - - 95,0 % Produzierte Tonnen Zink - - 3.989 Zinkgehalt (%) - - 2,03 % Zinkgewinnungsrate (%) - - 84,2 % Produzierte Tonnen Kupfer - - 127 Kupfergehalt (%) - - 0,24 % Kupfergewinnungsrate (%) - - 22,9 % Produzierte Unzen Silberäquivalent(1) 1.298.268 955.070 1.184.457

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Summenbildung zu Abweichungen kommen.

Tabellen mit Produktionszahlen für die sechs Monate zum 30. Juni 2026, nach Mine

Sechs Monate zum 30. Juni 2026 Terronera Guanacevi Kolpa Verarbeitete Tonnen 351.147 195.963 405.135 Tonnen pro Tag 1.940 1.083 2.238 Produzierte Unzen Silber 1.141.648 1.495.880 1.163.406 Silbergehalt in g/t 119 259 98.63 Silbergewinnungsrate 84,7% 91,5% 90,6% Produzierte Unzen Gold 16.144 5.577 - Goldgehalt in g/t 1,97 0,98 - Goldgewinnungsrate 72,6% 90,6% - Produzierte Tonnen Blei - - 11.146 Bleigehalt in % - - 2,90% Bleigewinnungsrate in % - - 94,7% Produzierte Tonnen Zink - - 6.831 Zinkgehalt in % - - 2,01% Zinkgewinnungsrate in % - - 84,1% Produzierte Tonnen Kupfer - - 193 Kupfergehalt in % - - 0,22% Kupfergewinnungsrate in % - - 21,6% Produzierte Unzen Silberäquivalent 2.594.616 1.998.849 2.124.507

Die Mine Bolañitos wurde am 15. Januar 2026 verkauft und ist in der Aufstellung oben nicht enthalten.

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Summenbildung zu Abweichungen kommen.

Über Endeavour Silver

Endeavour ist ein mittelgroßer Silberproduzent mit drei aktiven Betriebsstätten in Mexiko und Peru sowie einer beachtlichen Anzahl von geplanten Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in den Bereichen Auffindung, Erschließung und verantwortungsvoller Bergbau ist Endeavour auf organischem Wachstumskurs und schafft auf seinem Weg zu einem führenden Senior-Silberproduzenten bleibende Werte.

Qualifizierter Sachverständiger

Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen im Zusammenhang mit den betrieblichen Angelegenheiten in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 und Telefonkonferenz

Die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 werden am Mittwoch, den 29. Juli 2026, nach Börsenschluss veröffentlicht. Am folgenden Tag, Donnerstag, den 30. Juli 2026 um 10:00 Uhr PST / 13:00 Uhr EST wird das Management eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse zu besprechen.

Datum: Donnerstag, 30. Juli 2026

Uhrzeit: 10:00 Uhr PST / 13:00 Uhr EST

Telefon: Kanada & US + 1-833-752-3348

International + 1 647-846-2804

Aufzeichnung: Kanada & US +1 855-669-9658

International +1 412-317-0088

Der Zugangscode lautet 8095012 und eine Audioaufzeichnung wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Kontaktinformation:

Allison Pettit

Vice President, Investor Relations

E-Mail: apettit@edrsilver.com

Webseite: www.edrsilver.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen zu Verbesserungsinitiativen, zum Beitrag von Kolpa, dazu, dass der Betrieb auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens weiterhin die Ziele des Managements erfüllt, zum Bergbaubetrieb, zur Verbesserung der Gewinnungsraten, zu den Plänen des Unternehmens, organisches Wachstum voranzutreiben, nachhaltigen Wert zu schaffen und ein führender Senior-Silberproduzent zu werden, sowie zum Zeitplan und zu den Ergebnissen verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Probleme in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Mine, Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada, Chile, den USA, Mexiko und Peru, finanzielle Risiken aufgrund der Edelmetallpreise, operative oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unangemessene Versicherungen oder das Unvermögen, Versicherungen abzuschließen; die Verfügbarkeit und die Kosten von Bergbauinputs und Arbeitskräften; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung; die Abnahme der Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge der Abbau der Konzessionsgebiete; Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Schwankungen der Silber- und Goldpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des mexikanischen Pesos, des peruanischen Sol, des chilenischen Pesos, des kanadischen Dollars und des US-Dollars); und Herausforderungen hinsichtlich der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Konzessionsgebieten; sowie die Faktoren, die im Abschnitt „Risk Factors“ im jüngsten Formular 40F/Jahresinformationsformular vom 27. März 2026 beschrieben sind, die bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, darunter unter anderem: der fortgesetzte Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen des Marktpreises für Rohstoffe, die prognostizierte Wirtschaftlichkeit der Bergbaubetriebe, dass der Bergbaubetrieb gemäß den Erwartungen des Managements verläuft und die Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen fertiggestellt werden und die angegebenen Produktionsziele erreichen, sowie sonstige hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

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Die Endeavour Silver Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,56 % und einem Kurs von 6,63EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.

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