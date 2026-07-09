Glyphosat-Prozess startet
Bayer: Neigt sich der Glyphosat-Spuk seinem Ende zu?
Bayer hätte die Glyphosat-Kuh lieber gestern als heute vom Eis. Die Leverkusener wollen gleich 4.000 Klagen in einem Bundesverfahren kippen. Die Hoffnung wächst, aber so einfach geben sich die Kläger nicht geschlagen.
- Bayer will 4000 gebündelte Bundesklagen kippen
- Supreme Court schränkt Warnhinweisargument ein
- Sieg oder Scheitern entscheidet über Milliardenrisiko
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Bayer unternimmt den nächsten Versuch, einen großen Glyphosat-Brocken aus dem Weg zu räumen. Auf einen Schlag möchten die Leverkusener ein gebündeltes Verfahren mit fast 4.000 Klagen auflösen. Dafür muss der DAX-Konzern heute in den USA Bezirksrichter Vindent Chhabria davon überzeugen, die Klagen abzuweisen.
Die Kläger werfen Bayer vor, dass der glyphosathaltige Unkrautvernichter Roundup eine krebserzeugende Wirkung habe. Bayer hält wie gewohnt dagegen. Studien beweisen, dass der Wirkstoff Glyphosat sicher ist und keinen Krebs verursacht.
Rückenwind durch Entscheidung des Supreme Courts
Der neue Vorstoß folgt auf einen juristischen Erfolg vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Der Supreme Court hatte im vergangenen Monat entschieden, dass Kläger Bayer nicht mit dem Argument verklagen können, Roundups Warnhinweis habe Nutzer nicht vor Krebsrisiken gewarnt.
US-Bezirksrichter Vincent Chhabria in San Francisco will nun den weiteren Fahrplan für die gebündelten Bundesfälle festlegen. Bayer argumentiert, die Entscheidung des Supreme Court müsse zur Abweisung des gesamten Verfahrens führen. In Schriftsätzen erklärte der Konzern, Ansprüche wegen unterlassener Warnhinweise stünden im Kern der Klagen. Das Bundesverfahren habe nach der Entscheidung "keinen Grund zu existieren".
Nach Ansicht von Bayer seien auch weitere Vorwürfe wie Fahrlässigkeit und Konstruktionsfehler im Kern nur Varianten des zentralen Arguments, das Unternehmen habe Roundup ohne ausreichenden Warnhinweis verkauft.
So schnell geben die Kläger nicht nach
Die Gegenseite widerspricht. Ihre Anwälte argumentieren, die Supreme-Court-Entscheidung beziehe sich nur auf das Etikett von Roundup. Andere Ansprüche wie Konstruktionsfehler und Fahrlässigkeit seien davon nicht betroffen. Klägeranwältin Robin Greenwald sagte, das gebündelte Verfahren dürfe nicht eingestellt werden.
Der Supreme Court hatte erklärt, Kläger könnten nach dem Recht von US-Bundesstaaten nicht geltend machen, Roundups Warnhinweis sei unzureichend. Die US-Umweltschutzbehörde EPA war zuvor zu dem Schluss gekommen, dass das Etikett keinen Warnhinweis auf ein Krebsrisiko erfordert.
Die Never-Ending-Story
Bayer hatte Roundup 2018 mit der Übernahme von Monsanto erworben. Seitdem belasten die Rechtsrisiken den Konzern. Neben den fast 4.000 gebündelten Bundesklagen gibt es mehr als 60.000 ähnliche Ansprüche vor einzelstaatlichen Gerichten.
Auf diese dürfte das Supreme-Court-Urteil laut Bayer kaum Auswirkungen haben. Die meisten dieser Fälle will der Konzern über einen vorgeschlagenen Vergleich in Höhe von 7,25 Milliarden US-Dollar beilegen. Ein Richter in Missouri soll den Vergleich im August prüfen.
Gericht nicht zufrieden mit den Argumenten
Richter Chhabria hatte die Statuskonferenz zunächst für Dienstag angesetzt, sie dann aber um zwei Tage verschoben. Er forderte beide Seiten auf, die Folgen der Supreme-Court-Entscheidung genauer darzulegen. In einer Anordnung vom Montag erklärte er, die bisherigen Antworten seien unbefriedigend gewesen.
Mein Tipp: Große Chance mit großen Risiken
Für Bayer geht es um viel, besonders um viel Geld. Gelingt der Konzernseite der nächste juristische Schritt, könnte ein wichtiger Teil des Roundup-Komplexes wegfallen und damit eine große Summe an Schadensersatzforderungen. Scheitert der Antrag, bleibt der Glyphosat-Streit auch auf Bundesebene ein schwer kalkulierbares Risiko, was weiterhin als Damoklesschwert über der Aktie schwebt.
Nach den bisherigen Aussagen von Richter Chhabria lässt sich nicht erkennen, dass er einer Seite größere Chancen bei der Klage einräumt. Bayer sieht sich zwar im Vorteil, aber die Klägerseite bleibt hartnäckig.
Sollte Bayer den Prozess gewinnen, dann dürfte die Aktie einen Freudensprung machen. Der Haken an der Sache: Sollten sich die Leverkusener nicht durchsetzen können, dann dürfte die Aktie abtauchen. Anleger sollten den Prozess daher genau verfolgen und erst bei der Aktie zuschlagen, wenn sich Bayer als Sieger herauskristallisieren sollte.
Die Analysten sind zuletzt auch wieder etwas vorsichtiger geworden. Mittwoch empfahl zwar JP Morgan die Aktie zum Kauf, aber das Votum "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro ist doch eher bescheiden, da die Bayer-Aktien den Mittwochshandel knapp über der Marke von 50 Euro beendeten.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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