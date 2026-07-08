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    Besonders beachtet!

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    Arista Networks - Aktie zieht deutlich an - 08.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Arista Networks Aktie bisher um +5,87 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Arista Networks Aktie.

    Besonders beachtet! - Arista Networks - Aktie zieht deutlich an - 08.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Wie hat sich die Arista Networks-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Arista Networks Aktie. Mit einer Performance von +5,87 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Arista Networks Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 153,42, mit einem Plus von +5,87 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +20,64 % bei Arista Networks.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arista Networks Aktie damit um -2,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,43 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +26,82 % gewonnen.

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    Während Arista Networks heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,80 %.

    Arista Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,56 %
    1 Monat +8,43 %
    3 Monate +20,64 %
    1 Jahr +67,61 %
    Stand: 08.07.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Arista Networks Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Arista Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 192,65 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 08.07. - Dow Jones schwach -1,03 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    Ob die Arista Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arista Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Arista Networks

    +4,42 %
    +3,32 %
    +16,06 %
    +20,21 %
    +67,12 %
    +300,25 %
    +637,68 %
    +3.686,93 %
    +4.974,67 %
    ISIN:US0404132054WKN:A40V33
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