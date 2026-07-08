🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Merz über Rutte

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    'außergewöhnlich erfolgreich und gut'

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz würdigt Rutte als erfolgreichen Vermittler
    • Rutte hält die Nato zusammen mit Charme und Einsatz
    • Gipfel in Ankara stärkte die Substanz der Nato
    Merz über Rutte - 'außergewöhnlich erfolgreich und gut'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ANKARA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz unterstützt den Gesprächskurs von Nato-Generalsekretär Mark Rutte, der mit seinem Werben um US-Präsident Donald Trump immer wieder öffentliche Beachtung findet. "Die Verhandlungsführung von Mark Rutte als dem Generalsekretär der Nato ist wirklich außergewöhnlich erfolgreich und gut gewesen", sagte Merz zum Abschluss des Gipfeltreffens in Ankara. Er wolle das ausdrücklich sagen.

    "Er ist in der Lage, die Nato zusammenzuhalten, mit einer sehr charmanten und einer sehr persönlichen und engagierten Art", bescheinigte Merz dem Niederländer. Dieser sei als Generalsekretär "der Beste zu seiner Zeit". Die Substanz der Nato sei mit dem Gipfel in der türkischen Hauptstadt gestärkt worden. Der CDU-Politiker sagte zur Rolle Ruttes: "Und das alles hat diesen Erfolg möglich gemacht."/cn/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Merz über Rutte 'außergewöhnlich erfolgreich und gut' Bundeskanzler Friedrich Merz unterstützt den Gesprächskurs von Nato-Generalsekretär Mark Rutte, der mit seinem Werben um US-Präsident Donald Trump immer wieder öffentliche Beachtung findet. "Die Verhandlungsführung von Mark Rutte als dem …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     