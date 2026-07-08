Plusvisionen-Analyse
SMAG Mobile Antenna Masts - weiterer Rüstungs-Börsengang
Am 13. Juli strebt Smag Mobile Antenna Masts an die Börse. Damit wird der Kurszettel um ein weiteres Rüstungsunternehmen erweitert.
Die Verknüpfung einzelner Einheiten auf dem Gefechtsfeld wird immer wichtiger. Artillerie, Infanterie, motorisierte Verbände und Drohen müssen möglichst optimal zusammenarbeiten. Dafür ist ein störungsfreier Funk- und Datenverkehr unerlässlich. Die 1974 in Salzgitter gegründete Smag Mobile Antenna Masts sorgt mit ihren mobilen Antennen-Masten für eine gute Übertragung. Mehr als 2.000 solcher System sind derzeit in mehr als 20 Ländern, darunter 15 Nato-Nationen, im Einsatz. Nun strebt das Unternehmen an die Börse. Wie ist die Bewertung von Smag? Weiterlesen
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