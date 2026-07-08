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    Plusvisionen-Analyse

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    SMAG Mobile Antenna Masts - weiterer Rüstungs-Börsengang

    Am 13. Juli strebt Smag Mobile Antenna Masts an die Börse. Damit wird der Kurszettel um ein weiteres Rüstungsunternehmen erweitert.

    Die Verknüpfung einzelner Einheiten auf dem Gefechtsfeld wird immer wichtiger. Artillerie, Infanterie, motorisierte Verbände und Drohen müssen möglichst optimal zusammenarbeiten. Dafür ist ein störungsfreier Funk- und Datenverkehr unerlässlich. Die 1974 in Salzgitter gegründete Smag Mobile Antenna Masts sorgt mit ihren mobilen Antennen-Masten für eine gute Übertragung. Mehr als 2.000 solcher System sind derzeit in mehr als 20 Ländern, darunter 15 Nato-Nationen, im Einsatz. Nun strebt das Unternehmen an die Börse. Wie ist die Bewertung von Smag? Weiterlesen

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    Autor
    Thomas Schumm
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    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
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    Verfasst von Thomas Schumm
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    Plusvisionen-Analyse SMAG Mobile Antenna Masts - weiterer Rüstungs-Börsengang Am 13. Juli strebt Smag Mobile Antenna Masts an die Börse. Damit wird der Kurszettel um ein weiteres Rüstungsunternehmen erweitert.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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