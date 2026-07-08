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    Bundeskanzler sieht Wohlwollen Trumps für U-Boot-Geschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz erwartet US-Unterstützung für Kanadas U-Bootkauf
    • Kanada schließt sich Deutschland und Norwegen an
    • TKMS soll bis zu zwölf U-Boote des Typs 212CD liefern
    Bundeskanzler sieht Wohlwollen Trumps für U-Boot-Geschäft
    Foto: Petra Nowack - 1757462848

    ANKARA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz geht von Unterstützung der USA für die kanadischen Pläne zum Kauf von U-Booten aus Deutschland aus. Der kanadische Premierminister Mark Carney habe das Projekt voll des Lobes in der großen Runde des Nato-Gipfels vor US-Präsident Donald Trump angesprochen, sagte der CDU-Politiker in Ankara.

    "Trump hat das mit erkennbarem Wohlwollen zur Kenntnis genommen, an keiner Stelle da Kritik geübt. Ich glaube, die Kritik wäre auch überflüssig", sagte Merz. Dass Kanada kritisches Nato-Gebiet gemeinsam mit Deutschland und Kanada besser schützen wolle, könne nur im Interesse der USA sein.

    Der Kieler Marineschiffbauer TKMS soll Kanada bis zu zwölf U-Boote des Typs 212CD liefern. Dieses Modell haben Deutschland und Norwegen für die gemeinsame Nutzung entwickelt. "CD" stehen dabei für das gemeinsame Design ("Common Design"). Baugleichheit soll Kosten verringern und eine einfache Zusammenarbeit ermöglichen, der sich nun Kanada als dritter großer Partner anschließt./cn/DP/jha

    TKMS

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,00 % und einem Kurs von 89,30 auf Tradegate (08. Juli 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +24,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,67 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -14,70 %/+23,46 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursvolatilität von TKMS nach Großaufträgen (u‑Boot‑Los: 12 Stück, erste Lieferung 2033) und die Frage, wie stark solche Orders Kurs, Umsatz und Marge tatsächlich stützen. Diskutiert werden unsichere Margen und Zeithorizonte, spekulative Umsatz-/Gewinnschätzungen für die U-Boote, hohe Gesamtauftragsvolumina (mehrere Mrd.), erwartete Gewinnmitnahmen und mögliche Rückkehr in die 70–80€-Region.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

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    dpa-AFX
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