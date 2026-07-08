Bundeskanzler sieht Wohlwollen Trumps für U-Boot-Geschäft

wirklich interessant zu sehen wie tkms sich entwickelt. tkms hat nach seinem hoch langsam aber sicher verloren. der kurs war bei ca. 72 € angekommen, als bekannt wurde, dass rheinmetall der auftrag für schiffe verloren hatte, logischerweise brach der kurs ein. dann wurde bekannt, dass dafür tkms schiffe für deutschland bauen soll. glaube es geht um ca. 10 mrd €. der kurs sprang aber erst verzögert an. das hoch war um die 85 €. aber innerhalb weniger tage notierte der kurs wieder unter 75 €.





dann wird der auftrag von kanada vermeldet. mit allem drumm und dran sollen es ca. 62 mrd. € auftragsvolumen sein. jetzt springt der kurs rasant an. am nächsten tag sehen wir die 100 €. heute steht der kurs wieder unter 90 €. was ist da nur los. tkms hat aufträge von mehr als 82 mrd. € eingetütet aber der kurs fällt wieder als wären diese aufträge wieder storniert worden.





gewinnmitnahmen? sehen wir nächste woche wieder kurse im 70er bereich?