Bundeskanzler sieht Wohlwollen Trumps für U-Boot-Geschäft
- Merz erwartet US-Unterstützung für Kanadas U-Bootkauf
- Kanada schließt sich Deutschland und Norwegen an
- TKMS soll bis zu zwölf U-Boote des Typs 212CD liefern
ANKARA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz geht von Unterstützung der USA für die kanadischen Pläne zum Kauf von U-Booten aus Deutschland aus. Der kanadische Premierminister Mark Carney habe das Projekt voll des Lobes in der großen Runde des Nato-Gipfels vor US-Präsident Donald Trump angesprochen, sagte der CDU-Politiker in Ankara.
"Trump hat das mit erkennbarem Wohlwollen zur Kenntnis genommen, an keiner Stelle da Kritik geübt. Ich glaube, die Kritik wäre auch überflüssig", sagte Merz. Dass Kanada kritisches Nato-Gebiet gemeinsam mit Deutschland und Kanada besser schützen wolle, könne nur im Interesse der USA sein.
Der Kieler Marineschiffbauer TKMS soll Kanada bis zu zwölf U-Boote des Typs 212CD liefern. Dieses Modell haben Deutschland und Norwegen für die gemeinsame Nutzung entwickelt. "CD" stehen dabei für das gemeinsame Design ("Common Design"). Baugleichheit soll Kosten verringern und eine einfache Zusammenarbeit ermöglichen, der sich nun Kanada als dritter großer Partner anschließt./cn/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,00 % und einem Kurs von 89,30 auf Tradegate (08. Juli 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +24,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,48 %.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,67 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -14,70 %/+23,46 % bedeutet.
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wirklich interessant zu sehen wie tkms sich entwickelt. tkms hat nach seinem hoch langsam aber sicher verloren. der kurs war bei ca. 72 € angekommen, als bekannt wurde, dass rheinmetall der auftrag für schiffe verloren hatte, logischerweise brach der kurs ein. dann wurde bekannt, dass dafür tkms schiffe für deutschland bauen soll. glaube es geht um ca. 10 mrd €. der kurs sprang aber erst verzögert an. das hoch war um die 85 €. aber innerhalb weniger tage notierte der kurs wieder unter 75 €.
TKMS erhält Mega-U-Boot-Auftrag