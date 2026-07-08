🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Merz zitiert Trump beim Nato-Gipfel

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    'love in the air'

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz: Nato nach Ankara gestärkt trotz Trumps Kritik
    • Nato europäischer und transatlantisch verankert
    • Trump blieb präsent und lobte europäische Anstrengungen
    Merz zitiert Trump beim Nato-Gipfel - 'love in the air'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ANKARA (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz sieht die Nato nach ihrem Gipfel in Ankara ungeachtet massiver Kritik von US-Präsident Donald Trump an Verbündeten als Verteidigungsbündnis gestärkt. "Wir sind einen wichtigen Schritt vorangekommen auf dem Weg in die neue Nato", sagte der CDU-Chef zum Abschluss des Nato-Gipfels in der türkischen Hauptstadt Ankara. "Die Nato ist mit dem heutigen Tag europäischer denn je. Und doch bleibt sie transatlantisch fest verankert. Sie bleibt unerreicht stark. Und vor allem: Sie bleibt einig."

    Der Kanzler äußerte sich ausgesprochen positiv über den Auftritt von Trump in den Beratungen. Trump habe in seinem Schlussstatement den Satz "There is a feeling of love in the air" (deutsch: "Es liegt ein Gefühl von Liebe in der Luft") gesagt. Dies habe ihn persönlich etwas überrascht, aber auch sehr gefreut, sagte Merz und fügte hinzu: "Das ist ein Schlusssatz, mit dem man, glaube ich, einen solchen Nato-Gipfel, der unter so medial auch schwierigen Vorzeichen stand, gut abschließen kann."

    Es sei "nicht nur ein Gefühl der wirklichen Zuneigung und der gemeinsamen Verantwortung im Raum gewesen", sondern auch ein neues Gefühl der europäischen Verantwortung. Trump sei die ganze Zeit im Sitzungssaal geblieben, sagte Merz. Der US-Präsident habe auch den Vertretern kleinerer Mitgliedsstaaten aufmerksam zugehört und deren Äußerungen "mit einer großen Sympathie begleitet". Trump spreche nach wie vor kritische Punkte an, habe aber mehrfach anerkannt und mit großer Zustimmung begleitet, dass die Europäer größere Anstrengungen zur Verteidigung unternähmen.

    Auch Trumps Vorgänger hätten das Thema der ungleichen Lastenverteilung in der Nato angesprochen, aber ohne Erfolg. "Dieser Präsident tut es jetzt auf eine andere Art. Aber das Ergebnis spricht für ihn. Wir tun alle mehr", sagte Merz. Er fügte hinzu: "Die Trittbrettfahrerei der Europäer ist jetzt halt zu Ende."/bk/DP/jha







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Merz zitiert Trump beim Nato-Gipfel 'love in the air' Kanzler Friedrich Merz sieht die Nato nach ihrem Gipfel in Ankara ungeachtet massiver Kritik von US-Präsident Donald Trump an Verbündeten als Verteidigungsbündnis gestärkt. "Wir sind einen wichtigen Schritt vorangekommen auf dem Weg in die neue …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     