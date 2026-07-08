ANKARA (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz sieht die Nato nach ihrem Gipfel in Ankara ungeachtet massiver Kritik von US-Präsident Donald Trump an Verbündeten als Verteidigungsbündnis gestärkt. "Wir sind einen wichtigen Schritt vorangekommen auf dem Weg in die neue Nato", sagte der CDU-Chef zum Abschluss des Nato-Gipfels in der türkischen Hauptstadt Ankara. "Die Nato ist mit dem heutigen Tag europäischer denn je. Und doch bleibt sie transatlantisch fest verankert. Sie bleibt unerreicht stark. Und vor allem: Sie bleibt einig."

Der Kanzler äußerte sich ausgesprochen positiv über den Auftritt von Trump in den Beratungen. Trump habe in seinem Schlussstatement den Satz "There is a feeling of love in the air" (deutsch: "Es liegt ein Gefühl von Liebe in der Luft") gesagt. Dies habe ihn persönlich etwas überrascht, aber auch sehr gefreut, sagte Merz und fügte hinzu: "Das ist ein Schlusssatz, mit dem man, glaube ich, einen solchen Nato-Gipfel, der unter so medial auch schwierigen Vorzeichen stand, gut abschließen kann."