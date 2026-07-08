Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 08.07.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.031,27USD pro Feinunze und notiert damit -1,72 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 57,45USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -4,21 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 79,79USD und verzeichnet ein Plus von +5,13 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 75,49USD und verzeichnet ein Plus von +4,55 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.218,00 USD -4,96 % Platin 1.574,00 USD -3,91 % Kupfer London Rolling 13.173,21 USD -1,17 % Aluminium 3.122,08 PKT +0,16 % Erdgas 3,248 USD -0,57 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Plus von +5,13 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 08.07.26, 17:29 Uhr.