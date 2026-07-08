Waffenruhe im Iran wohl vorbei - Dax sackt ab

Letztlich stand beim Dax ein Minus von 2,23 Prozent auf 24.897,45 Zähler zu Buche. Der Index der mittelgroßen Werte, der MDax , sackte um 3,40 Prozent auf 31.516,35 Zähler ab.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die aus Sicht von US-Präsident Donald Trump beendete Waffenruhe im Iran-Krieg hat den Dax am Mittwoch stark belastet. Nachdem die Rekordjagd bereits am Montag mit dem Test der 25.900er-Marke abgebrochen worden war, ging es wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Der Iran-Konflikt könnte wieder zum Taktgeber für die Risikobereitschaft der Anleger werden", kommentierte Marktanalyst Timo Emden die Verluste. "Was zuletzt wie ein Hintergrundrisiko wirkte, rückt nun wieder ins Rampenlicht und zwingt Anleger, die geopolitische Risikokarte neu zu bewerten."

Auslöser war, dass Trump die Waffenruhe im Iran-Krieg für beendet erklärt hatte, nachdem es zuvor zu gegenseitigen Angriffen samt einem Abschuss iranischer Raketen auf den Golfstaat Bahrein gekommen war. Die Ölpreise zogen kräftig an, womit die Sorgen vor Inflation, Konjunkturschwäche und Zinserhöhungen der Notenbanken wieder präsent sind.

Bereits am Montag hatten Gewinnmitnahmen eingesetzt - insbesondere im KI-Bereich. Und auch diese sind noch nicht abgehakt. So sackte der südkoreanische Kospi , zuletzt Sinnbild der KI-Rally, um etwas mehr als 5 Prozent ab und ist zurück auf dem tiefsten Stand seit Mitte Mai.

Die steigenden Ölpreise weckten Inflationsängste, und die wiederum weckten Sorgen vor steigenden Zinsen. Aktien von Immobilienunternehmen hatten daher einen schweren Stand, weil hohe Zinsen deren Kredite stark verteuern. Vonovia sackten als Schlusslicht im Dax um fast sechs Prozent ab. Im MDax verloren TAG Immobilien , LEG und Aroundtown zwischen knapp sechs und fast acht Prozent.

Unter den wenigen Gewinnern im Dax legten Eon-Papiere um fast ein Prozent zu. Analyst Alberto Gandolfi von der US-Bank Goldman Sachs sieht das Reformpaket der deutschen Regierung positiv für die Essener. Energienetze spielten eine zentrale Rolle, was für steigende Investitionen in diesen Bereich spreche.

Die Anteilscheine von Lufthansa litten weiter unter Gewinnmitnahmen und sanken um 6,5 Prozent. Unter anderem belastete eine Verkaufsempfehlung der US-Bank Citigroup. Die Bewertung der Aktien der Fluggesellschaft sei eine Wette darauf, dass der temporäre Rückenwind weiter blase. Dabei müssten die Anleger aber geringere Margen akzeptieren und Streikrisiken ausblenden, hieß es. Zudem weckte der Ölpreisanstieg die Furcht vor anziehenden Kerosinpreisen.

Angetrieben von einer Kaufempfehlung von Warburg Research zogen die Basler-Aktien an der Spitze des Nebenwerteindex SDax um 10,5 Prozent an. Da die anstehenden Quartalszahlen des auf Digitalkameras und weitere Produkte für maschinelles Sehen spezialisierten Unternehmens stark ausfallen sollten, biete der Kursrückgang seit den Hochs im Juni eine gute Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Malte Schaumann.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 1,82 Prozent auf 6.204,91 Punkte. Außerhalb der Eurozone gerieten die Leitindizes in London und in Zürich etwas weniger stark unter Druck. In New York büßte der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss 1,5 Prozent ein./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,61 % und einem Kurs von 27,10 auf Tradegate (08. Juli 2026, 17:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -2,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,77 %. Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,61 Mrd.. Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +23,11 %/+60,98 % bedeutet.



