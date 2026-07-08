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    Halbleiter- und KI-Aktien – Gesunde Konsolidierung oder das Ende des Booms?

    Nach einer außergewöhnlichen Kursrally in den vergangenen Monaten hat sich die Stimmung im Technologie- und Halbleitersektor zuletzt deutlich eingetrübt. Zahlreiche Aktien aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Halbleiter und Cloud-Infrastruktur mussten teilweise zweistellige Kursverluste hinnehmen. Betroffen waren nicht nur die bekannten Branchenführer wie Nvidia, AMD, Broadcom oder Marvell Technology, sondern auch viele der neuen Börsenlieblinge aus dem KI-Umfeld. Zu ihnen zählt unter anderem Nebius, dessen Aktien nach einer beeindruckenden Kursentwicklung ebenfalls deutlich unter Gewinnmitnahmen litten.

    Wir stellen die Marktanalyse von Andreas LipkowChef-Marktanalyst bei CMC Markets – vor.

    Für viele Privatanleger stellt sich nun die Frage, ob diese Entwicklung den Beginn einer größeren Korrektur markiert oder vielmehr eine gesunde Verschnaufpause innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrends darstellt.

    Tatsächlich überrascht die jüngste Schwächephase kaum. Viele Unternehmen aus dem KI-Sektor hatten ihre Marktbewertungen innerhalb weniger Quartale vervielfacht. Die Erwartungen der Investoren an Umsatz- und Gewinnwachstum sind entsprechend hoch. Bereits kleinere Enttäuschungen oder vorsichtigere Aussagen zum Investitionstempo der großen Technologiekonzerne reichen derzeit aus, um deutliche Kursreaktionen auszulösen. Genau das war zuletzt zu beobachten. Nachrichten über eine effizientere Nutzung bestehender Rechenzentren oder Anpassungen der Investitionspläne einzelner Hyperscaler wurden von den Märkten als Anlass genutzt, kurzfristige Gewinne mitzunehmen. Hier stand insbesondere die Nachricht von Meta Platforms als potentieller Katalysator der Konsolidierungsbewegung im Raum.

    Gerade Unternehmen wie Nebius reagieren auf solche Marktbewegungen besonders sensibel. Das Unternehmen profitiert zwar unmittelbar vom Ausbau der KI-Infrastruktur und positioniert sich als Anbieter leistungsfähiger Cloud- und GPU-Rechenkapazitäten. Gleichzeitig befindet sich Nebius jedoch noch in einer frühen Wachstumsphase. Der Markt bewertet solche Unternehmen weniger nach ihren aktuellen Gewinnen als vielmehr nach den Erwartungen an ihre zukünftige Entwicklung. Verändern sich diese Erwartungen auch nur leicht, fallen die Kursschwankungen häufig deutlich stärker aus als bei etablierten Konzernen.

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    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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