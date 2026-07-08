Deutliche Kursverluste - Trump: Waffenruhe im Iran-Krieg beendet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch belastet durch steigende Ölpreise deutlich nachgegeben. US-Präsident Donald Trump sieht ein Ende der Waffenruhe im Iran-Krieg und drohte dem Land. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,47 Prozent auf 108,81 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,59 Prozent.

Trump stellte die Waffenruhe mit dem Iran offen infrage und äußerte Zweifel an einer Fortsetzung der Verhandlungen. "Ich denke, es ist vorbei. Ich will nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Sie sind Abschaum", sagte Trump. Zugleich erklärte er, seine Unterhändler könnten die Gespräche fortsetzen, wenn sie dies wünschten.