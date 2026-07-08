Trump Haben 'sehr erfolgreichen Nato-Gipfel abgeschlossen' US-Präsident Donald Trump zieht zum Abschluss des Nato-Gipfels in der Türkei eine positive Bilanz. "Wir hatten eine großartige Zeit", sagte er auf einer Pressekonferenz in Ankara. "Wir haben gerade hier in der Türkei einen sehr erfolgreichen …



