Trump
Haben 'sehr erfolgreichen Nato-Gipfel abgeschlossen'
Für Sie zusammengefasst
- Trump zieht positive Bilanz zum Nato-Gipfel in Ankara
- Trump beschreibt die Zeit beim Gipfel als großartig
- Trump dankte Erdogan und Nato-Generalsekretär Rutte
Foto: Siarhei - 356130783
ANKARA (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump zieht zum Abschluss des Nato-Gipfels in der Türkei eine positive Bilanz. "Wir hatten eine großartige Zeit", sagte er auf einer Pressekonferenz in Ankara. "Wir haben gerade hier in der Türkei einen sehr erfolgreichen Nato-Gipfel abgeschlossen." Trump bedankte sich dabei explizit beim Gastgeber, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, sowie bei Nato-Generalsekretär Mark Rutte./fsp/DP/he
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen