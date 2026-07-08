Kontron rät von Ennoconn-Übernahmeangebot ab - Preis 'unangemessenen'
- Kontron rät von Annahme des Pflichtgebots ab
- Angebotspreis 23,50 je Aktie nicht angemessen
- Annahmefrist bis 27. Juli Ennoconn über 30 Prozent
LINZ (dpa-AFX) - Das österreichische Technologieunternehmen Kontron rät von der Annahme des Pflichtgebots von Ennoconn ab. Der Angebotspreis von 23,50 je Aktie sei aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat "finanziell nicht angemessen", teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwochabend in Linz mit. Der Preis liege deutlich unter den zuletzt veröffentlichten Analystenkurszielen. Zudem enthalte der Gebotspreis "keine Prämie beziehungsweise eine negative Prämie", hieß es weiter. Die Annahmefrist läuft noch bis 27. Juli.
Der Großaktionär Ennoconn hatte bei Kontron Mitte Juni die 30-Prozent-Schwelle überschritten und ein Pflichtangebot angekündigt. Im Raum stand das Angebot damals aber schon seit gut einem Monat. Da hatte der Technologiekonzern mitgeteilt, dass er möglicherweise vor einem Übernahmeangebot stehe./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie
Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 18.016 auf Ariva Indikation (08. Juli 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -1,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd..
Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +16,88 %/+29,87 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Kontron - A0X9EJ - AT0000A0E9W5
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Kontron Aktien zu haben ist aktuell ziemlich sinnlos ... keine Dividende ... der Kurs gedeckelt ... echt zum 🤢
mwb update vom 30.06.:
Kontron AIS erhält großen Software-Auftrag zur Bahnhofsmodernisierung in Belgien
Linz, 30. Juni 2026 – Kontron, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, hat mit seiner Software-Tochtergesellschaft Kontron AIS im Rahmen eines Konsortiums mit dem belgischen Unternehmen Cegelec Infra Technics s.a./n.v. den Zuschlag für ein bedeutendes Infrastrukturprojekt in Belgien erhalten. Das Projekt umfasst die Bahnhofsmodernisierung zentraler Steuerungskomponenten in Antwerpen. Das Auftragsvolumen für Kontron AIS liegt im zweistelligen Millionenbereich.