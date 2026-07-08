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    Aktien Wien Schluss

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    ATX unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX schließt 1,72 Prozent tiefer bei 6.376,56
    • Konflikt USA und Iran rückt ins Zentrum der Märkte
    • Ölpreise treiben Energiewerte an OMV gewinnen
    Aktien Wien Schluss - ATX unter Druck
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Dominierten am Vormittag an den Märkten noch die Gewinnmitnahmen bei KI-Werten, hat sich mittlerweile der Konflikt USA gegen den Iran in den Mittelpunkt gespielt. Der Leitindex ATX schloss 1,72 Prozent tiefer auf 6.376,56 Punkte. Der breiter aufgestellte ATX Prime gab um 1,69 Prozent auf 3.137,50 Zähler nach. Auch die wichtigsten Börsen Europas lagen in der Verlustzone.

    Die Schwäche der Technologiewerte bremste die europäischen Aktienmärkte weiterhin. Mittlerweile hat der Konflikt zwischen den USA und dem Iran aber wieder die Themenhoheit gewonnen. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran mit einem massiven Militärschlag. Der Iran wiederum warf den USA vor, das Abkommen gebrochen zu haben und verwies auf die Militärschläge, neue Ölsanktionen und israelische Angriffe auf den Libanon. Die Ölpreise zogen kräftig an.

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    "Der Nahostkonflikt droht, wieder von der Neben- auf die Hauptbühne der Finanzmärkte zu wechseln", warnte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. "Damit könnte ein Risiko zurückkehren, das viele Anleger zuletzt ausgeblendet hatten."

    In Österreich haben sich AT&S von ihrem Tief erholt und als Spitzenwert im ATX mit 4,6 Prozent ins Plus gedreht, nachdem sie am Vortag über zehn Prozent abgeben mussten. Von den steigenden Ölpreisen profitierten die Energiewerte, die durchwegs in die Höhe zogen. OMV gewannen 3,93 Prozent. SBO legten 2,7 Prozent und Verbund 0,8 Prozent zu. EVN gewannen 0,2 Prozent.

    Die schwer gewichteten Bankaktien tendierten schwach. Bawag lagen bei minus 1,5 Prozent, Erste Group bei minus 4,7 Prozent und Raiffeisen Bank International (RBI) als ATX-Schlusslicht bei minus 6,0 Prozent.

    Agrana fanden sich rein optisch 2,1 Prozent tiefer. Die Aktie wurde aber ex-Dividende gehandelt.

    Kapsch TrafficCom zogen als Topwerte im ATX Prime gute 6,0 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen hat bekanntgegeben, die Mehrheit seiner Anteile an der deutschen Tochter tolltickets zu verkaufen./moe/sto/APA/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

    Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 179 auf Tradegate (08. Juli 2026, 18:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie um -18,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik bezifferte sich zuletzt auf 6,97 Mrd..





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