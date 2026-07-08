Galderma und Sandoz neu im SMI - Kühne+Nagel und Swisscom raus

ZÜRICH (dpa-AFX) - Im Schweizer Leitindex SMI kommt es zu einer Rotation. Neu aufgenommen in den Index der Schweizer Blue Chips werden die Titel von Galderma und von Sandoz . Dagegen müssen die Titel von Kühne+Nagel und Swisscom den SMI verlassen, wie die Börsenbetreiberin SIX am Mittwoch mitteilte. Die Änderungen gelten per 21. September.

Dem Dermatologiespezialisten Galderma waren bereits die besten Chancen auf einen Aufstieg zugerechnet worden. Nun schaffen es auch die Titel des Generikahersteller Sandoz in die Liste der Blue Chips. Mit dem Herausfallen der Titel des Logistikers Kühne+Nagel war gerechnet worden, aber auch die Aktien des Telekomkonzerns Swisscom galten als "Wackelkandidaten".