Deutlicher Kurssprung bei der Akamai Technologies Aktie - 08.07.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Akamai Technologies Aktie. Mit einer Performance von +7,47 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,64 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Akamai Technologies Aktie. Nach einem Plus von +1,64 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 107,71€, mit einem Plus von +7,47 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Akamai Technologies ist ein führender Anbieter von Content-Delivery-, Edge- und Sicherheitslösungen für Web, Streaming und Cloud-Anwendungen. Hauptprodukte: CDN, Web-Application-Firewalls, DDoS-Schutz, Edge-Compute. Starke Marktstellung im Premium-CDN- und Security-Segment. Wichtige Konkurrenten: Cloudflare, Amazon CloudFront, Fastly. USP: globales, sehr dichtes Edge-Netzwerk und hohe Performance/Sicherheit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Akamai Technologies über einen Zuwachs von +1,70 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Akamai Technologies Aktie damit um +3,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,66 %. Im Jahr 2026 gab es für Akamai Technologies bisher ein Plus von +33,75 %.

Während Akamai Technologies heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,39 %. Damit gehört Akamai Technologies heute zu den auffälligeren Werten.

Akamai Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,43 % 1 Monat -21,66 % 3 Monate +1,70 % 1 Jahr +49,11 %

Informationen zur Akamai Technologies Aktie

Stand: 08.07.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 145 Mio. Akamai Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,57 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

CAMBRIDGE, Mass., July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - Helping enterprises bridge the gap between AI innovation and security, Akamai (NASDAQ: AKAM) today announced its selection as a strategic partner for World Wide Technology (WWT)’s AI Readiness …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Alphabet und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,60 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,37 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,63 %. Cloudflare Registered (A) verliert -0,72 %

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Ob die Akamai Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Akamai Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.