WM-Kampagnen des chinesischen Baijiu-Herstellers Wuliangye kurbeln Absatz in der Nebensaison an

Die Marketingkampagne zur Weltmeisterschaft umfasst eine Reihe interaktiver Aktionen, darunter ein WM-Tippspiel mit einem Preispool im Gesamtwert von 10 Millionen Yuan, Mystery-Boxen zu acht Weltmeisterländern sowie Auktionen von Spirituosenprodukten mit WM-Co-Branding.

PEKING, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Der führende chinesische Baijiu-Hersteller Wuliangye hat die FIFA-Weltmeisterschaft genutzt, um eine Reihe themenbezogener Marketingkampagnen zu starten, die auf begeisterte Resonanz am Markt stießen und in der für die Branche traditionell als Nebensaison geltenden Zeit für starke Umsätze sorgten.

Die Initiativen spiegeln einen tiefgreifenden Wandel in der sportbezogenen Marketingstrategie von Wuliangye wider, weg von herkömmlichem Event-Sponsoring und kurzfristigen Werbemaßnahmen hin zu einem systematischen Ansatz, der gemeinsame Produktentwicklung und kulturelle Einbindung umfasst.

Durch die Verbindung seiner jahrtausendealten Braukunst mit den weltweit führenden Sportveranstaltungen erschließt Wuliangye neue Wege für branchenübergreifendes Marketing im Schnittfeld von hochwertigen Spirituosen und Sport.

Die Kampagne hat Produktinnovationen gefördert, neue Konsumszenarien erschlossen sowie die wachsende Begeisterung der Öffentlichkeit für den Sport aufgegriffen. Zudem hat sie einen wirksamen Weg eröffnet, um die chinesische Baijiu-Marke zu modernisieren und ihre weltweite Attraktivität zu steigern.

Nach Angaben von Wuliangye hat das Co-Branding-Produktportfolio, dessen Kernstück die „Wuliangye World Cup Edition" der 8. Generation bildet, einen kumulierten Umsatz von 1,6 Milliarden Yuan erzielt. Die Marketingkampagne zur Fußball-WM hat der Spirituosenmarke vier Millionen neue Nutzer beschert, wobei Verbraucher unter 35 Jahren 40 Prozent der Gesamtzahl ausmachen.

„Normalerweise beginnt nach Mai die Nebensaison für den Baijiu-Absatz, doch in diesem Jahr sind die Verkaufszahlen stattdessen weiter gestiegen", sagte ein Spirituosenhändler aus Chengdu.

Während der Weltmeisterschaft brachte Wuliangye eine Reihe offizieller Co-Branding-Produkte zur WM auf den Markt und schuf damit ein vielschichtiges Produktangebot, das sowohl anspruchsvolle Sammler als auch die allgemeine Verbraucherschaft anspricht.

Die Zusammenarbeit zwischen Wuliangye und der Fußball-Weltmeisterschaft hat nicht nur den Einzelhandelsumsatz angekurbelt sowie den Druck auf die Lagerbestände in den Vertriebskanälen verringert, sondern inmitten des Anpassungszyklus der Branche auch dazu beigetragen, das Markenimage über Geschäftsbankette hinaus neu auf jüngere, internationaler ausgerichtete Produkte mit vielfältigen Konsumszenarien auszurichten, so Branchenkenner.

Mit Blick auf die Zukunft erklärte Wuliangye, man werde auch weiterhin auf die sich wandelnden Verbraucherbedürfnisse reagieren, indem man koordinierte Innovationen bei Produkten sowie der Markenkultur vorantreibe. Das Unternehmen möchte die Handwerkskunst und das kulturelle Selbstbewusstsein des chinesischen Baijiu über ein Markennarrativ, das bei den Verbrauchern von heute Anklang findet, auf globalen Märkten präsentieren.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/351245.html

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