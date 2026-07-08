Schott Pharma erhöht Prognosen für Gesamtjahr nach starkem Quartal
- Schott erhöht Prognose auf 5–6% währungsbereinigt
- EBITDA-Marge nun bei 27–28% im Jahresziel erwartet
- Einigung mit Glasspritzenkunde sichert künftige Erlöse
MAINZ (dpa-AFX) - Der Pharmazulieferer Schott Pharma hat nach einem starken Quartal die Prognosen für das Gesamtjahr erhöht. Für das Geschäftsjahr 2026 sei nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent zu erwarten, teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Mittwochabend in Mainz mit. Bisher standen 2 bis 5 Prozent auf dem Zettel. Die Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde statt rund 27 Prozent bei 27 bis 28 Prozent erwartet. Die Kennzahlen liegen laut Schott über den Markterwartungen. Die Aktie legte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund drei Prozent zu.
Grund für die Anhebung sei, neben der guten Geschäftsentwicklung und den Erwartungen für das Schlussquartal, eine Einigung mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen, hieß es weiter. Diese beinhalte sowohl Umsatz- als auch Ausgleichskomponenten, die sich laut Schott in zukünftigen Perioden auswirken werden.
Auf Basis vorläufiger Zahlen rechnet Schott im dritten Quartal mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von rund 8 Prozent und einer Ebitda-Marge von rund 27 Prozent. Die Markterwartungen liegen laut Schott bei 3,5 Prozent beim Umsatz und 27,5 Prozent bei der Marge.
Den vollständigen Quartalsbericht will Schott am 12. August veröffentlichen./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 18.031 auf Ariva Indikation (08. Juli 2026, 19:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um +7,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,20 %.
Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,83 Mrd..
SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,625EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von -20,04 %/+33,26 % bedeutet.
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Mit den Q1 Zahlen und positiven Analystenstimmen gibt's jetzt hoffentlich bisschen Rückenwind