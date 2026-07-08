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    SMAG Mobile Antenna Masts setzt IPO-Preis auf 46 EUR pro Aktie fest!

    SMAG bereitet den Sprung aufs Börsenparkett vor: Der geplante IPO im Scale-Segment der Frankfurter Wertbörse markiert einen wichtigen Meilenstein für den Antennenspezialisten.

    SMAG Mobile Antenna Masts setzt IPO-Preis auf 46 EUR pro Aktie fest!
    Foto: adobe.stock.com
    • Finaler Angebotspreis für den IPO: EUR 46 je Aktie.
    • Gesamtplatzierung: 2.817.500 Aktien (650.000 neue Barkapitalaktien, 1.800.000 Verkaufsaktien des Abgebenden Aktionärs, 367.500 Mehrzuteilungsaktien).
    • Gesamtplatzierungsvolumen und Bewertung: EUR 129,6 Mio. bei vollständiger Ausnutzung der Greenshoe-Option; Marktkapitalisierung ca. EUR 259,9 Mio.
    • Börsengang-Start/Handel: Handel im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich ab 13. Juli 2026; Symbol 1SMA; Lieferung der Aktien voraussichtlich am 14. Juli 2026.
    • Lead-Partner: Cantor Fitzgerald Ireland Limited fungiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.
    • Unternehmensprofil: SMAG entwickelt/produziert mission-critical mobile Antennenmastsysteme für Militär/Verteidigung; Hauptsitz in Salzgitter; ca. 170 Mitarbeiter; weltweit über 50 Kunden, darunter 15 NATO-Streitkräfte.

    Der Kurs von SMAG Mobile Antenna Masts lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 50,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,72 % im Minus.


    SMAG Mobile Antenna Masts

    -4,72 %
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    ISIN:DE000A42FR12WKN:A42FR1
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