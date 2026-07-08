Börsen Update
Börsen Update USA - 08.07. - Dow Jones schwach -1,14 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:34) bei 52.307,53 PKT und fällt um -1,14 %.
Top-Werte: NVIDIA +2,79 %, Cisco Systems +1,36 %, Walmart +1,18 %, Apple +1,06 %, Chevron Corporation +1,06 %
Flop-Werte: American Express -4,01 %, Sherwin-Williams -3,60 %, Boeing -3,05 %, The Home Depot -2,78 %, Merck & Co -2,54 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:35) bei 29.112,83 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: Nebius Group Registered (A) +5,94 %, Broadcom +4,96 %, Baker Hughes Company Registered (A) +4,61 %, CoreWeave Registered (A) +4,56 %, Texas Instruments +3,89 %
Flop-Werte: Axon Enterprise -5,63 %, Palo Alto Networks -5,02 %, DoorDash Registered (A) -4,05 %, Booking Holdings -3,96 %, Shopify -3,91 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:35) bei 7.471,30 PKT und fällt um -0,40 %.
Top-Werte: Akamai Technologies +8,15 %, Arista Networks +7,38 %, Broadcom +4,96 %, Casey's General Stores +4,64 %, Baker Hughes Company Registered (A) +4,61 %
Flop-Werte: Synchrony Financial -6,98 %, Moderna -6,55 %, Amcor Registered -5,66 %, Axon Enterprise -5,63 %, Align Technology -5,60 %
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