Synchrony Financial Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 08.07.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Synchrony Financial Aktie. Mit einer Performance von -6,98 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Synchrony Financial Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,74 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,98 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Synchrony Financial ist ein führender Anbieter von Privatkundenfinanzierungen in den USA, spezialisiert auf Kreditkarten und Konsumentenkredite. Mit starken Partnerschaften im Einzelhandel und einem breiten Produktportfolio konkurriert es mit Capital One und American Express. Die maßgeschneiderten Finanzlösungen bieten einen Wettbewerbsvorteil.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Synchrony Financial Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,47 %.

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Allein seit letzter Woche ist die Synchrony Financial Aktie damit um -7,54 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,44 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -7,41 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,40 % geändert.

Synchrony Financial Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,54 % 1 Monat +7,44 % 3 Monate +11,47 % 1 Jahr +11,15 %

Informationen zur Synchrony Financial Aktie

Stand: 08.07.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 336 Mio. Synchrony Financial Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,68 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von American Express, Capital One Financial und Co.

American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,92 %. Capital One Financial notiert im Minus, mit -4,87 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -2,43 %. Visa (A) verliert -1,23 %

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Ob die Synchrony Financial Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Synchrony Financial Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.