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    Marktgeflüster

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    Iran: Trump eskaliert - Ölpreis lässt Zinsen steigen!

    Der Teufelskreis dreht sich also immer weiter! Wie lange kann das Spiel noch so weiter gehen, ohne Aussicht auf eine Lösung? Trump bekommt mit steigenden Zinsen und sich weiter leerenden Öl-Lagern ein Zeitproblem

    Trump eskaliert mit seinen Aussagen gegen den Iran - der Ölpreis steigt stark und zieht damit die Kapitalmarkt-Zinsen nach oben! Bereits heute Nacht dürften die nächsten US-Angriffe auf den Iran folgen - Teheran wiederum dürfte dann die Straße von Hormus wieder blockieren, die USA wiederum dürften die Blockade iranischer Häfen wiedererrichten. Der Teufelskreis dreht sich also immer weiter! Wie lange kann das Spiel noch so weiter gehen, ohne Aussicht auf eine Lösung? Trump bekommt mit steigenden Zinsen und sich weiter leerenden Öl-Lagern ein Zeitproblem. Heute wurde der Chip-Abverkauf an der Wall Street vorerst gestoppt..

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    Hinweis aus Video: Auf dem Weg zum Flash Crash

     

    Das Video "Iran: Trump eskaliert - Ölpreis lässt Zinsen steigen! " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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