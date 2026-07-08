Guterres warnt vor 'katastrophalen Folgen' erneuter Kämpfe mit Iran
- Guterres fordert Zurückhaltung im Irankonflikt
- Eine Rückkehr zu Feindseligkeiten wäre katastrophal
- Iran und USA sollen Verhandlungen aufnehmen
NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund einer drohenden neuen Eskalation im Iran-Konflikt hat UN-Generalsekretär António Guterres zu Zurückhaltung aufgerufen. "Der Generalsekretär bekräftigt erneut, dass eine Rückkehr zu umfassenden Feindseligkeiten katastrophale Folgen hätte - für die Menschen in der Region, für den internationalen Frieden und die Sicherheit sowie für die Weltwirtschaft", ließ Guterres über seinen Sprecher Stéphane Dujarric in New York mitteilen.
"Der Generalsekretär fordert den Iran und die Vereinigten Staaten nachdrücklich auf, die Verhandlungen umgehend wieder aufzunehmen und offene Fragen auf diplomatischem Wege zu klären."/apo/DP/he
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Das kann weiter eskalieren. Die Tanks sind von der ersten Welle hier im Westen noch ziemlich leer - die Straße hatte ja noch nicht einmal die Vorkriegskapazität für wenige Wochen erreicht.