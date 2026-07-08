Guterres warnt vor 'katastrophalen Folgen' erneuter Kämpfe mit Iran

Das kann weiter eskalieren. Die Tanks sind von der ersten Welle hier im Westen noch ziemlich leer - die Straße hatte ja noch nicht einmal die Vorkriegskapazität für wenige Wochen erreicht.





Also weiter aus der strategischen Reserve zapfen - und die Ukrainer ballern weiterhin auf russisches Öl. Vorerst hauptsächlich Raffinerien - aber wenn die wieder verstärkt Ölhäfen in den Fokus nehmen kommt von da auch nicht mehr viel.





Das kann bis zu den alten Hochs wieder hochschießen - da ist alles drin, inklusive einer ausgewachsenen echten Ölkrise (bisher war ja noch genug Stoff da).