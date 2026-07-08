🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMAG Mobile Antenna Masts AktievorwärtsNachrichten zu SMAG Mobile Antenna Masts

    IPO

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mastsysteme-Hersteller Smag schafft Börsengang gerade so

    Für Sie zusammengefasst
    • IPO abgeschlossen zum Ausgabepreis von 46 Euro
    • 2,8 Millionen Aktien größtenteils von Smag Group
    • Erlösziel 30,5 Mio verfehlt Mittel für Automatisierung
    IPO - Mastsysteme-Hersteller Smag schafft Börsengang gerade so
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SALZGITTER (dpa-AFX) - Smag Mobile Antenna Masts hat den angepeilten Börsengang gerade so in trockene Tücher gebracht. Der Ausgabepreis für die auszugebenden Aktien sei auf 46 Euro je Anteilschein festgesetzt worden, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Die Preisspanne hatte bei 46 bis 54 Euro gelegen. Den angestrebten Nettoerlös von 30,5 Millionen Euro wird Smag damit nicht erreichen. Das Geld will das Unternehmen unter anderem in Automatisierung, den Kapazitätsausbau und den Vertrieb stecken.

    Immerhin wurden wie geplant 2,8 Millionen Aktien verkauft. Diese stammen überwiegend vom Altaktionär, der Smag Group GmbH. Diese ist eine hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Beteiligungsgesellschaft Aequita. Der erste Handelstag im Scale-Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Börse ist für kommenden Montag vorgesehen. Die Marktkapitalisierung der Gesellschaft wird sich auf knapp 260 Millionen Euro belaufen.

    Es ist der fünfte klassische Börsengang in Deutschland im laufenden Jahr. Insbesondere die Rüstungsbranche, die von steigenden Verteidigungsausgaben profitiert, hat sich dabei hervorgetan. Nach Vincorion und Gabler ist Smag das dritte Unternehmen der Branche, das 2026 an den Markt geht. Der Panzerbauer KNDS hatte seinen Börsengang hingegen zu Monatsanfang auf Eis gelegt./he/bek

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur VINCORION Aktie

    Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 45,00 auf Tradegate (08. Juli 2026, 19:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der VINCORION Aktie um +9,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von VINCORION bezifferte sich zuletzt auf 883,50 Mio..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +30,16 %/+47,14 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    IPO Mastsysteme-Hersteller Smag schafft Börsengang gerade so Smag Mobile Antenna Masts hat den angepeilten Börsengang gerade so in trockene Tücher gebracht. Der Ausgabepreis für die auszugebenden Aktien sei auf 46 Euro je Anteilschein festgesetzt worden, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     