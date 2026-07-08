IPO
Mastsysteme-Hersteller Smag schafft Börsengang gerade so
- IPO abgeschlossen zum Ausgabepreis von 46 Euro
- 2,8 Millionen Aktien größtenteils von Smag Group
- Erlösziel 30,5 Mio verfehlt Mittel für Automatisierung
SALZGITTER (dpa-AFX) - Smag Mobile Antenna Masts hat den angepeilten Börsengang gerade so in trockene Tücher gebracht. Der Ausgabepreis für die auszugebenden Aktien sei auf 46 Euro je Anteilschein festgesetzt worden, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Die Preisspanne hatte bei 46 bis 54 Euro gelegen. Den angestrebten Nettoerlös von 30,5 Millionen Euro wird Smag damit nicht erreichen. Das Geld will das Unternehmen unter anderem in Automatisierung, den Kapazitätsausbau und den Vertrieb stecken.
Immerhin wurden wie geplant 2,8 Millionen Aktien verkauft. Diese stammen überwiegend vom Altaktionär, der Smag Group GmbH. Diese ist eine hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Beteiligungsgesellschaft Aequita. Der erste Handelstag im Scale-Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Börse ist für kommenden Montag vorgesehen. Die Marktkapitalisierung der Gesellschaft wird sich auf knapp 260 Millionen Euro belaufen.
Es ist der fünfte klassische Börsengang in Deutschland im laufenden Jahr. Insbesondere die Rüstungsbranche, die von steigenden Verteidigungsausgaben profitiert, hat sich dabei hervorgetan. Nach Vincorion und Gabler ist Smag das dritte Unternehmen der Branche, das 2026 an den Markt geht. Der Panzerbauer KNDS hatte seinen Börsengang hingegen zu Monatsanfang auf Eis gelegt./he/bek
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur VINCORION Aktie
Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 45,00 auf Tradegate (08. Juli 2026, 19:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der VINCORION Aktie um +9,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,29 %.
Die Marktkapitalisierung von VINCORION bezifferte sich zuletzt auf 883,50 Mio..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +30,16 %/+47,14 % bedeutet.