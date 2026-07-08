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    SCHOTT Pharma: Vorläufige Q3-Daten, 2026-Umsatz-/Ergebnisprognose erhöht

    Starke Q3-Dynamik, übertroffene Erwartungen und eine angehobene Jahresprognose 2026 unterstreichen die robuste Geschäftsentwicklung und den Rückenwind für das Schlussquartal.

    SCHOTT Pharma: Vorläufige Q3-Daten, 2026-Umsatz-/Ergebnisprognose erhöht
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild
    • Vorläufige Q3-Zahlen: währungsbereinigtes Umsatzwachstum rund 8 % und EBITDA-Marge rund 27 %.
    • Q3-Abschlüsse vs. Markterwartungen: Markt erwartete 3,5 % Umsatzwachstum und 27,5 % EBITDA-Marge (Vara Consensus, 6.7.2026).
    • Anhebung der Jahresprognose 2026: währungsbereinigtes Umsatzwachstum 5–6 % (bisher 2–5 %) und EBITDA-Marge 27–28 % (bisher rund 27 %).
    • Prognose nun über den aktuellen Markterwartungen für 2026 (3,2 % Umsatzwachstum bzw. 27,2 % EBITDA-Marge; Vara Consensus, 6.7.2026).
    • Begründung: gute Geschäftsentwicklung, positive Erwartungen für Q4 2026 und eine Einigung mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen (enthält Umsatz- und Ausgleichskomponenten mit Wirkung in zukünftigen Perioden).
    • Weitere Schritte: Veröffentlichung der vollständigen Q3-Quartalsmitteilung am 12. August 2026; Ansprechpartner: Tobias Erfurth, Head of Investor Relations.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung (Q3 2026), bei SCHOTT Pharma ist am 12.08.2026.

    Der Kurs von SCHOTT Pharma lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,80 % im Plus.
    5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,800EUR das entspricht einem Plus von +0,53 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.020,85PKT (-0,85 %).


    SCHOTT Pharma

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    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5
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