Trump relativiert Kritik an Meloni nach Nato-Gipfel

ANKARA (dpa-AFX) - Nach seinem öffentlichen Streit mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat US-Präsident Donald Trump seinen Ton gegenüber Italien deutlich gemildert. Während er Spanien beim Nato-Gipfel in Ankara erneut scharf kritisierte, sagte er über Italien: "Italien war gut." Fast alle Verbündeten seien gut gewesen. "Sie hatten nur einen schlechten Moment." Spanien sei jedoch "sehr schlecht" gewesen, sagte er.

Trump spielte damit auf den Streit über die aus seiner Sicht mangelhafte Unterstützung etlicher Nato-Partner im Konflikt mit dem Iran an. Nach seinen Angaben habe er mehrere Verbündete gefragt, ob sie helfen wollten, habe aber die Antwort erhalten, man würde in diesem Fall "lieber außen vor bleiben". Das habe ihm nicht gefallen, sagte Trump. Großbritannien habe erklärt, man wolle erst nach dem Ende des Krieges helfen.