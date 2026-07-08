Devisen
Euro erholt - Trump rechnet nicht mit Fortsetzung des Iran-Kriegs
- Euro im späten New Yorker Handel bei 1,1429 USD
- EZB Referenzkurs 1,1404 USD, Dienstag 1,1433 notiert
- Konflikt USA Iran im Fokus Trump spielt Gefahr runter
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch im späten New Yorker Devisenhandel zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1429 US-Dollar. Im späten europäischen Währungsgeschäft hatte der Euro zeitweise noch unter 1,14 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1404 (Dienstag: 1,1433) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8768 (0,8746) Euro gekostet.
Im Fokus des Marktes steht der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Nach erneuten Drohungen gegen die Führung in Teheran hat US-Präsident Donald Trump die Gefahren einer neuen Eskalation im Iran-Krieg heruntergespielt. "Ich glaube nicht, dass er wieder aufflammt", sagte er bei einer Pressekonferenz. Stattdessen rechne er damit, dass der Konflikt zeitnah wieder beigelegt werde. Nur wenige Stunden zuvor hatte Trump mit weiteren US-Angriffen in der Nacht zum Donnerstag gedroht./bek/he
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des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???