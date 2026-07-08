Haushaltsausschuss billigt Kauf von Fregatten von TKMS

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,57 % und einem Kurs von 89,70 auf Tradegate (08. Juli 2026, 20:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +24,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,48 %.

Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,68 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -15,27 %/+22,63 % bedeutet.