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    Haushaltsausschuss billigt Kauf von Fregatten von TKMS

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundestags-Haushaltsausschuss genehmigt Meko A-200
    • Vier Fregatten bestellt Option auf vier weitere
    • Kieler TKMS liefert Kosten 6,3 Mrd und 5,3 Mrd
    Haushaltsausschuss billigt Kauf von Fregatten von TKMS
    Foto: penofoto.de - stock.adobe.com

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat grünes Licht für den Kauf von Fregatten vom Typ Meko A-200 DEU gegeben. "Damit wird die Deutsche Marine befähigt, ihren Kernauftrag zur seegestützten U-Boot-Jagd und damit auch unsere Nato-Verpflichtungen schnellstmöglich zu erfüllen", teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit. Zunächst sollen vier Fregatten bestellt werden. Es besteht zudem die Option, vier weitere Schiffe zu beschaffen. Die erste Fregatte soll 2029 fertig werden.

    Der Beschaffungspreis für die ersten vier Kampfschiffe des Kieler Marineschiffbauers TKMS wird mit rund 6,3 Milliarden Euro angegeben. Die Kosten für die möglichen vier weiteren Schiffe beziffert das Ministerium mit rund 5,3 Milliarden Euro./bg/DP/he

    TKMS

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    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,57 % und einem Kurs von 89,70 auf Tradegate (08. Juli 2026, 20:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +24,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,68 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -15,27 %/+22,63 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursvolatilität von TKMS nach Großaufträgen (u‑Boot‑Los: 12 Stück, erste Lieferung 2033) und die Frage, wie stark solche Orders Kurs, Umsatz und Marge tatsächlich stützen. Diskutiert werden unsichere Margen und Zeithorizonte, spekulative Umsatz-/Gewinnschätzungen für die U-Boote, hohe Gesamtauftragsvolumina (mehrere Mrd.), erwartete Gewinnmitnahmen und mögliche Rückkehr in die 70–80€-Region.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

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