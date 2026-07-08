JEFFERIES stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Die Zahl der aus technischen Gründen am Boden befindlichen Flugzeuge sei im Vergleich zum Vormonat klar zurückgegangen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zahl der wieder in Betrieb genommenen Maschinen sei auf dem höchsten Stand seit einem Rückruf./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 13:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 13:38 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 13:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 13:38 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,04 % und einem Kurs von 356,3EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 21:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 410
Kursziel alt: 410
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 410
Kursziel alt: 410
Währung: EUR
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