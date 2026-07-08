JEFFERIES stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Die Zahl der aus technischen Gründen am Boden befindlichen Flugzeuge sei im Vergleich zum Vormonat klar zurückgegangen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zahl der wieder in Betrieb genommenen Maschinen sei auf dem höchsten Stand seit einem Rückruf./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 13:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 13:38 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,04 % und einem Kurs von 356,3EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 21:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 410

Kursziel alt: 410

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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