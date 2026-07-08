DZ BANK stuft GIVAUDAN AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Givaudan vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 3350 Franken belassen. Düfte des Aromen- und Duftstoffherstellers für Haushalt und Pflege sollten das Wachstum im zweiten Quartal antreiben, schrieb Thomas Maul in einem Ausblick am Mittwoch. Ungünstige Produktmix-Effekte dürften allerdings im ersten Halbjahr für einen leichten Rückgang der bereinigten operativen Konzernmarge (Ebitda) sorgen/rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 3.741EUR auf Lang & Schwarz (08. Juli 2026, 21:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

