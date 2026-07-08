RBC stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen im Juni auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Seit Jahresbeginn sei die Zahl der ausgelieferten Flugzeuge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 15 Prozent gestiegen, schrieb Ken Herbert in einer Einschätzung am Mittwoch. Die Auslieferungszahlen im zweiten Quartal sollten sich positiv auf den Aktienkurs auswirken, denn die Zahlen seien besser als erwartet./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 14:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 14:18 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 198,5EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 21:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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