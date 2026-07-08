Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 185 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 198,6 auf Tradegate (08. Juli 2026, 21:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,25 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 157,23 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 198,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 220,00EUR was eine Bandbreite von -6,85 %/+10,78 % bedeutet.