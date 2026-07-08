ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 185 Euro
- Jefferies belässt Airbus auf Hold mit Kursziel 185 Euro
- Im Juni 89 Auslieferungen und 11 mehr als erwartet
- Jahresbeginn Auslieferungen um 15 Prozent gestiegen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen im Juni auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Mit 89 Flugzeugen liege das Unternehmen um 11 Maschinen über seiner Schätzung, schrieb Chloe Lemarie in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Seit Jahresbeginn seien die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent gestiegen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 198,6 auf Tradegate (08. Juli 2026, 21:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,25 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 157,23 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 198,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 220,00EUR was eine Bandbreite von -6,85 %/+10,78 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 185 Euro
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Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190
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Erst zum Einstieg blasen und wenns dann nicht läuft, sind die Hosen nass.
Dass Airbus ein schwächelnder Dollar nicht bekommt, sollte dem interessierten Investor bekannt sein.
Da du in einen fallenden Dollartrend hinein Airbus kaufst, solltest du die Ursache mal bei dir suchen und als Trader (der du ja hier zu sein scheinst) besser Verluste begrenzen, als hier auf großen Macker zu machen. Sonst ist Papis Erbe bald verzockt.
Wenn die Welt nicht untergeht, werden wir Ende des Jahres sehr wahrscheinlich höher stehen als heute.
Täglich hier irgendwelche Kommentare ohne Inhalt zu posten, weil du seit zwei Wochen investiert bist, zeigt dass du „investieren“ nicht so ganz verstanden hast.
Entweder du hast keine Geduld und Nerven oder du bist ein zu großer „Großinvestor“ für uns.