Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 08.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
American Express
Tagesperformance: -4,25 %
Tagesperformance: -4,25 %
Platz 1
Performance 1M: +13,80 %
Performance 1M: +13,80 %
NVIDIA
Tagesperformance: +3,88 %
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 2
Performance 1M: -3,96 %
Performance 1M: -3,96 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: -3,50 %
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 3
Performance 1M: +13,47 %
Performance 1M: +13,47 %
Boeing
Tagesperformance: -3,12 %
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 4
Performance 1M: +9,01 %
Performance 1M: +9,01 %
The Home Depot
Tagesperformance: -2,64 %
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 5
Performance 1M: +12,38 %
Performance 1M: +12,38 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: -2,36 %
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 6
Performance 1M: +9,82 %
Performance 1M: +9,82 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: -2,36 %
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 7
Performance 1M: +4,99 %
Performance 1M: +4,99 %
Merck & Co
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 8
Performance 1M: +7,96 %
Performance 1M: +7,96 %
3M
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 9
Performance 1M: +4,34 %
Performance 1M: +4,34 %
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