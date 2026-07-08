Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 08.07.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: +8,98 %
Tagesperformance: +8,98 %
Platz 1
Performance 1M: -19,33 %
Performance 1M: -19,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A)
Im wallstreetONLINE-Forum zu NBIS/Nebius herrscht gemischte Stimmung: Langfristig optimistisch aufgrund wachsender Kundenbasis, Großaufträgen und der Voll-Stack‑Infrastruktur-Strategie; Berichte von Aufstockung der Position; Partnerschaften (Nvidia, Hyperscaler-Verträge) stärken das Modell. Kurzfristig bestehen Bedenken durch Rotation aus KI‑Infrastruktur, hohe Volatilität (Beta) und Abhängigkeit von Hyperscalern. 14‑Tage-Kursverlauf bleibt ungenannt.
CoreWeave Registered (A)
Tagesperformance: +7,17 %
Tagesperformance: +7,17 %
Platz 2
Performance 1M: -15,20 %
Performance 1M: -15,20 %
Broadcom
Tagesperformance: +5,65 %
Tagesperformance: +5,65 %
Platz 3
Performance 1M: -3,52 %
Performance 1M: -3,52 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -5,22 %
Tagesperformance: -5,22 %
Platz 4
Performance 1M: +31,71 %
Performance 1M: +31,71 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -5,16 %
Tagesperformance: -5,16 %
Platz 5
Performance 1M: +25,72 %
Performance 1M: +25,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Palo Alto Networks ist gemischt. Positive Impulse durch BTIG-Kursziel auf 380$ und Top-Pick sowie Scotiabank-Upgrades; zugleich Risiken durch Margendruck und potenzielle Guidance-Abweichungen. Fundamentale Daten: Umsatzwachstum (3Q 2026 ca. 3 Mrd$, ARR 8,1 Mrd$) und zunehmende CIO-/Cloud-Budgets unterstützen PANW. 14-Tage-Veränderung aus den Beiträgen nicht explizit angegeben.
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +4,38 %
Tagesperformance: +4,38 %
Platz 6
Performance 1M: -12,49 %
Performance 1M: -12,49 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -4,33 %
Tagesperformance: -4,33 %
Platz 7
Performance 1M: +17,35 %
Performance 1M: +17,35 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -4,18 %
Tagesperformance: -4,18 %
Platz 8
Performance 1M: +10,80 %
Performance 1M: +10,80 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +4,17 %
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 9
Performance 1M: -11,63 %
Performance 1M: -11,63 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +4,14 %
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 10
Performance 1M: -16,67 %
Performance 1M: -16,67 %
Workday (A)
Tagesperformance: -4,08 %
Tagesperformance: -4,08 %
Platz 11
Performance 1M: -0,38 %
Performance 1M: -0,38 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -3,98 %
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 12
Performance 1M: +26,74 %
Performance 1M: +26,74 %
NVIDIA
Tagesperformance: +3,88 %
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 13
Performance 1M: -3,96 %
Performance 1M: -3,96 %
Applied Materials
Tagesperformance: +3,86 %
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 14
Performance 1M: +21,76 %
Performance 1M: +21,76 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: -3,86 %
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 15
Performance 1M: +12,32 %
Performance 1M: +12,32 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +3,22 %
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 16
Performance 1M: +2,39 %
Performance 1M: +2,39 %
Shopify
Tagesperformance: -3,07 %
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 17
Performance 1M: +11,98 %
Performance 1M: +11,98 %
Copart
Tagesperformance: -2,95 %
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 18
Performance 1M: -4,37 %
Performance 1M: -4,37 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: -2,92 %
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 19
Performance 1M: -1,55 %
Performance 1M: -1,55 %
Tesla
Tagesperformance: -2,91 %
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 20
Performance 1M: +3,85 %
Performance 1M: +3,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Tesla-Sentiment gemischt: Kursziele über 500 USD werden diskutiert; Teilverkäufe bei 579 USD bzw. 581,46 USD werden vorgeschlagen. Fundamentale/technische Aspekte werden erwähnt (FSD-Entwicklung, NHTSA-Untersuchungen) und als Risiken gesehen. Emotionale Inhalte werden ignoriert. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht eindeutig genannt.
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -2,79 %
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 21
Performance 1M: +1,85 %
Performance 1M: +1,85 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +2,77 %
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 22
Performance 1M: +2,19 %
Performance 1M: +2,19 %
Palantir
Tagesperformance: -2,73 %
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 23
Performance 1M: -0,23 %
Performance 1M: -0,23 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 24
Performance 1M: -7,04 %
Performance 1M: -7,04 %
Astera Labs
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 25
Performance 1M: +20,82 %
Performance 1M: +20,82 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +2,60 %
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 26
Performance 1M: +13,39 %
Performance 1M: +13,39 %
Intuit
Tagesperformance: -2,59 %
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 27
Performance 1M: -4,40 %
Performance 1M: -4,40 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: -2,57 %
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 28
Performance 1M: +4,35 %
Performance 1M: +4,35 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,48 %
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 29
Performance 1M: +6,50 %
Performance 1M: +6,50 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 30
Performance 1M: +21,45 %
Performance 1M: +21,45 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -2,43 %
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 31
Performance 1M: -22,09 %
Performance 1M: -22,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
wallstreetONLINE-Sentiment zu Microstrategy (Strategy) ist gemischt und sachlich: BTC-Exposure gilt als Kernchance, doch STRC-Emissionen/ATM-Finanzierung erzeugen Verwässerungs- und Finanzierungsrisiken. Diskussionen drehen sich um das Finanzierungsmotor-Konzept, BTC-Verkäufe vs. Par, Cantor/Coindesk-Analysen. Die 14-Tage-Kursentwicklung der MSTR wird nicht eindeutig benannt; BTC-Szenarien um 60–80k USD dienen als Referenz. Insgesamt vorsichtig bis skeptisch.
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -2,40 %
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 32
Performance 1M: +17,31 %
Performance 1M: +17,31 %
Ferrovial
Tagesperformance: -2,36 %
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 33
Performance 1M: +0,61 %
Performance 1M: +0,61 %
Lam Research
Tagesperformance: +2,32 %
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 34
Performance 1M: +7,68 %
Performance 1M: +7,68 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 35
Performance 1M: +4,78 %
Performance 1M: +4,78 %
Analog Devices
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 36
Performance 1M: -5,69 %
Performance 1M: -5,69 %
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