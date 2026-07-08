Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 08.07.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Akamai Technologies
Tagesperformance: +10,05 %
Tagesperformance: +10,05 %
Platz 1
Performance 1M: -21,66 %
Performance 1M: -21,66 %
Synchrony Financial
Tagesperformance: -9,32 %
Tagesperformance: -9,32 %
Platz 2
Performance 1M: +7,44 %
Performance 1M: +7,44 %
Arista Networks
Tagesperformance: +8,18 %
Tagesperformance: +8,18 %
Platz 3
Performance 1M: +17,13 %
Performance 1M: +17,13 %
Moderna
Tagesperformance: -6,50 %
Tagesperformance: -6,50 %
Platz 4
Performance 1M: +69,55 %
Performance 1M: +69,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
wallstreetONLINE-Forum: Moderna-Sentiment bleibt überwiegend bullisch, getrieben von Short-Positionen und der Aussicht auf einen Short-Squeeze. Kurzfristig ~60 Mio Short-Stücke genannt (Prognose 59,5 Mio; gestern 60,0 Mio). Kurs zuletzt über 79$ geschlossen; Diskussionen über Gap-Schließung (2024) und offenes Gap um ~103$. Potenzial einer Kursvervierfachung wird diskutiert. 14-Tage-Änderung nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Super Micro Computer
Tagesperformance: +6,20 %
Tagesperformance: +6,20 %
Platz 5
Performance 1M: -36,24 %
Performance 1M: -36,24 %
Align Technology
Tagesperformance: -6,15 %
Tagesperformance: -6,15 %
Platz 6
Performance 1M: +11,69 %
Performance 1M: +11,69 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: -6,08 %
Tagesperformance: -6,08 %
Platz 7
Performance 1M: +10,64 %
Performance 1M: +10,64 %
Resmed
Tagesperformance: -6,04 %
Tagesperformance: -6,04 %
Platz 8
Performance 1M: +11,64 %
Performance 1M: +11,64 %
Global Payments
Tagesperformance: -6,03 %
Tagesperformance: -6,03 %
Platz 9
Performance 1M: +17,44 %
Performance 1M: +17,44 %
Capital One Financial
Tagesperformance: -5,52 %
Tagesperformance: -5,52 %
Platz 10
Performance 1M: +13,93 %
Performance 1M: +13,93 %
PPG Industries
Tagesperformance: -5,51 %
Tagesperformance: -5,51 %
Platz 11
Performance 1M: +7,58 %
Performance 1M: +7,58 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -5,33 %
Tagesperformance: -5,33 %
Platz 12
Performance 1M: +31,71 %
Performance 1M: +31,71 %
Broadcom
Tagesperformance: +5,19 %
Tagesperformance: +5,19 %
Platz 13
Performance 1M: -3,52 %
Performance 1M: -3,52 %
PulteGroup
Tagesperformance: -5,18 %
Tagesperformance: -5,18 %
Platz 14
Performance 1M: +11,15 %
Performance 1M: +11,15 %
Amcor Registered
Tagesperformance: -5,14 %
Tagesperformance: -5,14 %
Platz 15
Performance 1M: +16,87 %
Performance 1M: +16,87 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -5,13 %
Tagesperformance: -5,13 %
Platz 16
Performance 1M: +25,72 %
Performance 1M: +25,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Palo Alto Networks ist gemischt. Positive Impulse durch BTIG-Kursziel auf 380$ und Top-Pick sowie Scotiabank-Upgrades; zugleich Risiken durch Margendruck und potenzielle Guidance-Abweichungen. Fundamentale Daten: Umsatzwachstum (3Q 2026 ca. 3 Mrd$, ARR 8,1 Mrd$) und zunehmende CIO-/Cloud-Budgets unterstützen PANW. 14-Tage-Veränderung aus den Beiträgen nicht explizit angegeben.
Citizens Financial Group
Tagesperformance: -5,04 %
Tagesperformance: -5,04 %
Platz 17
Performance 1M: +13,80 %
Performance 1M: +13,80 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -4,89 %
Tagesperformance: -4,89 %
Platz 18
Performance 1M: +7,78 %
Performance 1M: +7,78 %
Fidelity National Information Services
Tagesperformance: -4,88 %
Tagesperformance: -4,88 %
Platz 19
Performance 1M: +5,81 %
Performance 1M: +5,81 %
Gartner
Tagesperformance: -4,61 %
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 20
Performance 1M: -13,51 %
Performance 1M: -13,51 %
Valero Energy
Tagesperformance: +4,61 %
Tagesperformance: +4,61 %
Platz 21
Performance 1M: +9,43 %
Performance 1M: +9,43 %
D.R. Horton
Tagesperformance: -4,54 %
Tagesperformance: -4,54 %
Platz 22
Performance 1M: +8,81 %
Performance 1M: +8,81 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +4,48 %
Tagesperformance: +4,48 %
Platz 23
Performance 1M: -12,49 %
Performance 1M: -12,49 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -4,37 %
Tagesperformance: -4,37 %
Platz 24
Performance 1M: +17,35 %
Performance 1M: +17,35 %
Gen Digital
Tagesperformance: -4,36 %
Tagesperformance: -4,36 %
Platz 25
Performance 1M: +3,41 %
Performance 1M: +3,41 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: -4,34 %
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 26
Performance 1M: +3,29 %
Performance 1M: +3,29 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: +4,14 %
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 27
Performance 1M: +5,97 %
Performance 1M: +5,97 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +4,05 %
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 28
Performance 1M: +2,03 %
Performance 1M: +2,03 %
Bunge Global
Tagesperformance: +4,02 %
Tagesperformance: +4,02 %
Platz 29
Performance 1M: -11,20 %
Performance 1M: -11,20 %
CIENA
Tagesperformance: +4,00 %
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 30
Performance 1M: -18,16 %
Performance 1M: -18,16 %
Phillips 66
Tagesperformance: +3,94 %
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 31
Performance 1M: +3,69 %
Performance 1M: +3,69 %
Cboe Global Markets
Tagesperformance: +3,84 %
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 32
Performance 1M: -7,75 %
Performance 1M: -7,75 %
NVIDIA
Tagesperformance: +3,82 %
Tagesperformance: +3,82 %
Platz 33
Performance 1M: -3,96 %
Performance 1M: -3,96 %
Casey's General Stores
Tagesperformance: +3,74 %
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 34
Performance 1M: +6,70 %
Performance 1M: +6,70 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +3,63 %
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 35
Performance 1M: -16,67 %
Performance 1M: -16,67 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +3,60 %
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 36
Performance 1M: -11,63 %
Performance 1M: -11,63 %
Target
Tagesperformance: +3,40 %
Tagesperformance: +3,40 %
Platz 37
Performance 1M: +5,08 %
Performance 1M: +5,08 %
Applied Materials
Tagesperformance: +3,37 %
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 38
Performance 1M: +21,76 %
Performance 1M: +21,76 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: +3,34 %
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 39
Performance 1M: -10,41 %
Performance 1M: -10,41 %
Rollins
Tagesperformance: +3,15 %
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 40
Performance 1M: -6,48 %
Performance 1M: -6,48 %
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