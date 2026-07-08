Teil 3", die Abu Dhabi als Arrakis präsentieren

Die Abu Dhabi Film Commission (ADFC) veröffentlichte zudem neue Bilder hinter den Kulissen von den Dreharbeiten in der unberührten Liwa-Wüste in Abu Dhabi für den Film : „Dune: Teil 3" – mit Denis Villeneuve sowie Darstellern und Crewmitgliedern am Drehort – beleuchtet die kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen der Kommission und Legendary bei allen drei Filmen in den vergangenen sieben Jahren. In der gesamten Filmreihe haben Liwas weitläufige, außerirdisch anmutende Landschaften Arrakis zum Leben erweckt und dazu beigetragen, einige der ikonischsten Momente der Filmreihe zu prägen.

„Dune: Teil 3", bildet den atemberaubenden Abschluss von Denis Villeneuves Trilogie, deren Handlung fast zwei Jahrzehnte nach der Machtübernahme durch Paul Atreides im Imperium spielt. Als skrupelloser Kaiser muss sich Paul nun den Folgen seiner Herrschaft stellen, während alte Verbündete zurückkehren, schreckliche neue Bedrohungen auftauchen und hinter jedem Schatten Verrat lauert. Von Visionen vom Zusammenbruch des Imperiums und dem Wiederauftauchen seiner längst verlorenen Liebe heimgesucht, wird Paul in eine weitreichende Verschwörung hineingezogen, in deren Zentrum Chani steht. Während sich eine Rebellion zusammenbraut und die Feinde immer näher rücken, muss sich Paul mit dem wahren Preis der Macht und dem Schicksal derer auseinandersetzen, die er am meisten liebt.

Großartig im Ausmaß und intim in der Gefühlswelt: „Dune: Teil 3 " bildet den kraftvollen und poetischen Abschluss eines der prägendsten Epen unserer Zeit. Aufbauend auf dem visuellen Erbe, das in „Dune:" (2021) und geschaffen wurde: „Teil 2 " (2024) – Auch hier spielen die dramatischen Wüstenlandschaften Abu Dhabis wieder eine zentrale Rolle dabei, die Welt von Arrakis zum Leben zu erwecken.

„Die Gelegenheit, erneut mit der unglaublichen Besetzung und dem Team von ‚Dune: Teil 3' zusammenzuarbeiten, in dem die Liwa-Wüste in Abu Dhabi als Arrakis in Denis Villeneuves abschließendem Teil die Hauptrolle spielt, war wirklich ein bewegender und entscheidender Moment für das gesamte kreative Ökosystem von Abu Dhabi. Über 600 Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten waren an den 31 Drehtagen beteiligt – von sechs Praktikanten und 38 Statisten in Massenszenen bis hin zu 206 Mitgliedern der lokalen Crew und 336 Personen aus unserer gesamten Kreativbranche, darunter Caterer und Fahrer. Die Auswirkungen von ‚Dune: Teil 3' sind riesig. Wie der Rest der Welt befinden auch wir uns nun auf einer spannenden Countdown-Reise bis zum 16. Dezember, an dem wir die Früchte so vieler individueller Bemühungen sehen werden, die zusammen eine nahtlose Zusammenarbeit mit Legendary Entertainment ermöglicht haben", kommentierte Sameer Al Jaberi, Leiter der Abu Dhabi Film Commission.