Nvidia-Aktie so günstig wie seit Jahren nicht mehr

Zum Vergleich: Der S&P 500 kommt auf mehr als das 20-fache, der technologielastige Nasdaq 100 sogar auf fast das 23-fache. Nvidia, einst teuerste Aktie im Index, ist damit billiger bewertet als der breite Markt und als defensive Titel wie der Süßwarenhersteller Hershey oder der Versorger Dominion Energy.

Lange war Nvidia die unangefochtene Königin der Wall Street. Doch seit dem Allzeithoch Mitte Mai ist die Aktie des Chipherstellers um 16 Prozent gefallen, der Börsenwert hat sich binnen weniger Wochen um knapp eine Billion US-Dollar verringert. Was bleibt, ist eine Bewertung, die viele überrascht: Nvidia wird derzeit mit dem 18-fachen der für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinne gehandelt, dem niedrigsten Niveau seit Anfang 2019.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Was Nvidia bremst, ist nicht die Substanz, sondern das Sentiment. Anleger rotieren ihr Kapital aus dem überfüllten Nvidia-Trade heraus und setzen stattdessen auf andere Halbleiterwerte, allen voran Speicherchiphersteller wie Micron Technology. Micron hat 2026 bislang 229 Prozent zugelegt, AMD und Intel haben ihre Kurse teils verdoppelt oder verdreifacht.

Der Philadelphia-Halbleiterindex ist um 74 Prozent gestiegen und steuert auf sein bestes Jahr seit 2003 zu. Nvidia hingegen kommt auf ein Plus von lediglich 5,6 Prozent und gehört damit zu den drei schwächsten Werten im Index.

Genau hier setzt die Analyse der Bank of America an. Die Analysten stufen die Aktie mit Kaufen ein und argumentieren, dass die aktuelle Bewertung bereits einen Gewinneinbruch von 30 bis 35 Prozent für 2027 und 2028 einpreist, den sie für völlig ungerechtfertigt halten.

Einen zentralen Streitpunkt adressieren die BofA-Analysten direkt: die steigenden Kosten für Hochbandbreitenspeicher, kurz HBM. Zwar werde der HBM-Anteil pro Rack beim Übergang von der aktuellen Blackwell- auf die kommende Rubin-Architektur um 0,2 bis 0,3 Millionen US-Dollar steigen. Der Rack-Preis insgesamt dürfte aber um 2 bis 3 Millionen US-Dollar zulegen, von derzeit 3 bis 4 Millionen auf dann 6 bis 7 Millionen US-Dollar, weil Nvidia auch Prozessoren, Netzwerkkomponenten und Software aufwertet. Die Bruttomarge dürfte damit stabil im mittleren 70-Prozent-Bereich bleiben.

Ähnlich skeptisch blickt BofA auf das Argument der wachsenden ASIC-Konkurrenz durch Nvidias eigene Großkunden. Google entwickelt seit 2015 eigene KI-Chips, Amazon seit 2020, Meta seit 2023. Trotzdem haben sich Nvidias GPU-Erlöse seit 2015 um den Faktor 700 erhöht. Die Umsätze mit Hyperscalern stiegen zuletzt um 115 Prozent im Jahresvergleich, fast doppelt so schnell wie die Cloud-Investitionen insgesamt. Langfristig, so die Einschätzung, dürfte Nvidia 65 bis 70 Prozent der gesamten KI-Investitionsausgaben auf sich vereinen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,78 % und einem Kurs von 179,1EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 21:55 Uhr) gehandelt.





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