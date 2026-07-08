RBC stuft Tesla auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Bei einem Wechsel der juristischen Zuständigkeit vom US-Bundesstaat Delaware nach Texas könnte ein Zusammengehen von Tesla mit SpaceX einfacher vonstattengehen, schrieb Tom Narayan in einer Studie am Mittwoch. Das Prozedere sehe eine Abstimmung des Verwaltungsrats von Tesla vor und anschließend ein Votum der Aktionäre des Unternehmens./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 14:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 14:33 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 344,5EUR auf Lang & Schwarz (08. Juli 2026, 22:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 500

Kursziel alt: 500

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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