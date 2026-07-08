Großer Schrottberg bei Salzgitter AG in Flammen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,80 % und einem Kurs von 49,47 auf Lang & Schwarz (08. Juli 2026, 22:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +13,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,28 %.

Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,97 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -37,34 %/+31,39 % bedeutet.