Großer Schrottberg bei Salzgitter AG in Flammen
- Schrotthaufen bei Salzgitter 40×40 m 15 m hoch
- Brand seit 19 Uhr vermutlich die ganze Nacht
- Behörde warnt vor starkem Rauch Richtung Süd Südost
SALZGITTER (dpa-AFX) - Auf dem Gelände der Salzgitter AG brennt es. Ein etwa 40 mal 40 Meter großer und rund 15 Meter hoher Schrotthaufen sei gegen 19.00 Uhr in Flammen aufgegangen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Brand werde vermutlich noch die gesamte Nacht andauern. Verletzt wurde niemand. Knapp 100 Einsatzkräfte seien vor Ort. Zur Brandursache machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben. Zuvor hatten mehrere Medien über das Feuer berichtet.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte in einer Gefahrenmeldung vor "einer starken Rauchentwicklung, die Richtung Süd Südost zieht" gewarnt und empfohlen, das betroffene Gebiet zu meiden, Schutz in einem Gebäude zu suchen und Fenster und Türen zu schließen. Lüftungen und Klimaanlagen sollen abgeschaltet werden./evy/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,80 % und einem Kurs von 49,47 auf Lang & Schwarz (08. Juli 2026, 22:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +13,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,97 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -37,34 %/+31,39 % bedeutet.
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Salzgitter-Konzern verstärkt Defence-Portfolio und übernimmt Thyrolf & Uhle
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- Traditionsstandort in Dessau verfügt über eine hohe Kompetenz und Expertise im Stahlbau, Komponentenbau und Blechverarbeitung
- Thyrolf & Uhle stellt Stahlkomponenten für den ballistischen Schutz her und liefert Sicherheitsstahl in den Güten SECURE® 400, 450, 500 und 600
- Mit der Übernahme des Unternehmens mit rund 100 Mitarbeitenden stärkt die Salzgitter AG ihr Portfolio in einem Wachstumsmarkt
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