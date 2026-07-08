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    Aktien New York Schluss

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    Ungewisse Lage in Nahost belastet US-Börsen

    Für Sie zusammengefasst
    • Verschärfung im Nahen Osten löst Kursverluste aus
    • Dow Jones verlor 1,09 Prozent, Rekordlauf beendet
    • Nasdaq 100 leicht im Plus, S&P 500 leicht im Minus
    Aktien New York Schluss - Ungewisse Lage in Nahost belastet US-Börsen
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Verschärfung der Krise im Nahen Osten und widersprüchliche Aussagen von US-Präsident Donald Trump haben am Mittwoch Kursverluste an den US-Aktienmärkten nach sich gezogen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,09 Prozent auf 52.348,39 Punkte. Damit ist der jüngste Rekordlauf des Index erst einmal beendet.

    Nach erneuten Drohungen gegen die Führung in Teheran hat US-Präsident Donald Trump die Gefahren einer neuen Eskalation im Iran-Krieg heruntergespielt. "Ich glaube nicht, dass er wieder aufflammt", sagte er bei einer Pressekonferenz. Stattdessen rechne er damit, dass der Konflikt zeitnah wieder beigelegt werde. Nur wenige Stunden zuvor hatte Trump mit weiteren US-Angriffen in der Nacht zum Donnerstag gedroht.

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    Der marktbreite S&P 500 gab um 0,28 Prozent auf 7.482,71 Zähler nach. Der von Tech-Giganten wie Nvidia , Apple , Microsoft und Amazon dominierte Nasdaq 100 schloss 0,27 Prozent höher auf 29.252,56 Punkten./bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 213,2 auf Lang & Schwarz (08. Juli 2026, 22:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,32 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +51,41 %/+76,65 % bedeutet.





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