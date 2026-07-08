PSI Software SE: Jahres- und Konzernabschluss 2025 erneut um Tage verzögert
Die PSI Software SE verschiebt die Vorlage ihres testierten Jahresabschlusses 2025 leicht – ein zusätzlicher Prüfungsbedarf verzögert die Veröffentlichung um wenige Tage.
Foto: Schöning - picture alliance / Bildagentur-online
- PSI Software SE verschiebt die Veröffentlichung des geprüften Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 um wenige Tage.
- Neues voraussichtliches Veröffentlichungsdatum ist Montag, der 13. Juli 2026.
- Grund: Der Abschlussprüfer wünscht wegen des fortgeschrittenen Wertaufhellungszeitraums für eine einzelne Bilanzposition (bis zu 5 Mio. Euro) einen ergänzenden Prüfungsnachweis.
- Die Mitteilung ist eine Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014; übermittelt via EQS News am 08.07.2026 (23:08 CET/CEST).
- Kontakt Investor Relations: Karsten Pierschke, Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation, Tel. +49 30 2801-2727, E‑Mail KPierschke@psi.de.
- Unternehmensangaben: Sitz Berlin, ISIN DE000A0Z1JH9; gelistet u.a. im Prime Standard Frankfurt sowie in weiteren deutschen Handelsplätzen (Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate, BSX).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei PSI AG ist am 08.07.2026.
-0,55 %
-24,35 %
-25,44 %
-26,18 %
+50,58 %
+41,74 %
+36,71 %
+229,79 %
+837,50 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte