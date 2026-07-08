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    PSI Software SE: Jahres- und Konzernabschluss 2025 erneut um Tage verzögert

    Die PSI Software SE verschiebt die Vorlage ihres testierten Jahresabschlusses 2025 leicht – ein zusätzlicher Prüfungsbedarf verzögert die Veröffentlichung um wenige Tage.

    PSI Software SE: Jahres- und Konzernabschluss 2025 erneut um Tage verzögert
    Foto: Schöning - picture alliance / Bildagentur-online
    • PSI Software SE verschiebt die Veröffentlichung des geprüften Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 um wenige Tage.
    • Neues voraussichtliches Veröffentlichungsdatum ist Montag, der 13. Juli 2026.
    • Grund: Der Abschlussprüfer wünscht wegen des fortgeschrittenen Wertaufhellungszeitraums für eine einzelne Bilanzposition (bis zu 5 Mio. Euro) einen ergänzenden Prüfungsnachweis.
    • Die Mitteilung ist eine Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014; übermittelt via EQS News am 08.07.2026 (23:08 CET/CEST).
    • Kontakt Investor Relations: Karsten Pierschke, Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation, Tel. +49 30 2801-2727, E‑Mail KPierschke@psi.de.
    • Unternehmensangaben: Sitz Berlin, ISIN DE000A0Z1JH9; gelistet u.a. im Prime Standard Frankfurt sowie in weiteren deutschen Handelsplätzen (Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate, BSX).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei PSI AG ist am 08.07.2026.


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    ISIN:DE000A0Z1JH9WKN:A0Z1JH
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