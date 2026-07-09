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    ZEAL Network übernimmt SevenCanyon – UK-Marktstart gesichert

    ZEAL setzt zum nächsten Wachstumssprung an: Mit der Übernahme von SevenCanyon stärkt der Konzern seine Präsenz im britischen Gewinnspielmarkt und erweitert sein internationales Profil.

    ZEAL Network übernimmt SevenCanyon – UK-Marktstart gesichert
    Foto: Tipp24 AG
    • ZEAL Network SE hat einen Aktienkaufvertrag zum Erwerb der verbleibenden 96,5% der Anteile an SevenCanyon Limited unterzeichnet; ZEAL hält aktuell 3,5% und der Vollzug erfolgt mit Zahlung des Kaufpreises.
    • SevenCanyon ist etablierter Veranstalter im britischen Gewinnspielmarkt; mit Vollzug erhält ZEAL direkten Zugang zum UK-Mereich und erweitert die geografische Präsenz.
    • Der Kaufpreis setzt sich aus ca. 33,8 Mio. GBP Barzahlung (vor Anpassungen) plus bis ca. 4,8 Mio. GBP weiterer Zahlungen über sechs Monate zusammen, abhängig von der Erreichung definierter finanzieller Ziele; Anpassungen, u.a. Fahrzeuginventar, möglich.
    • Der Abschluss macht den Vertrag rechtswirksam und ZEAL wird SevenCanyon in den Konzernabschluss konsolidieren.
    • ZEAL erwartet, dass SevenCanyon nach der Konsolidierung substantiellen Beitrag zu Umsatz und EBITDA leistet; Umsatzprognose wird angepasst, sobald der IFRS-Umsatzausweis finalisiert ist.
    • Für das EBITDA nennt ZEAL eine Bandbreite von 70–75 Mio. EUR unter Normal-Jackpot-Umfeld in Deutschland; die aktualisierte Prognose berücksichtigt einmalige Aufwendungen im mittleren einstelligen Mio.-Bereich; im ersten vollen Geschäftsjahr nach Vollzug wird ein positiver EBITDA-Beitrag im hohen einstelligen Mio.-Bereich erwartet.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts, bei ZEAL Network ist am 05.08.2026.


    ZEAL Network

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    ISIN:DE000ZEAL241WKN:ZEAL24
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