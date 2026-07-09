ZEAL übernimmt SevenCanyon – Einstieg in den britischen Gewinnspielmarkt
Mit einem großen Schritt nach Großbritannien baut ZEAL seine Marktpräsenz aus: Die vollständige Übernahme von SevenCanyon öffnet den Zugang zum größten digitalen Gewinnspielmarkt Europas.
Foto: Tipp24 AG
- ZEAL Network SE übernimmt die verbleibenden 96,5% der Anteile an SevenCanyon Limited (bisher 3,5% gehalten) und wird damit vollwertiger Eigentümer.
- Die Akquisition ermöglicht ZEAL den direkten Einstieg in den britischen Gewinnspielmarkt, der größten digitalen Gewinnspielmark in Europa.
- Kaufpreis: Barkaufpreis ca. GBP 33,8 Mio für die restlichen Anteile plus Earn-out von bis zu GBP 4,8 Mio; Finanzierung über ein endfälliges EUR-40 Mio-Darlehen der Deutschen Bank mit sieben Jahren Laufzeit.
- SevenCanyon verzeichnete im Geschäftsjahr 2025/26 ein EBITDA von über GBP 10 Mio; ZEAL erwartet nach Konsolidierung einen bedeutenden Umsatz- und EBITDA-Beitrag, EBITDA-Bandbreite von 70–75 Mio EUR (unter normalem Jackpot-Umfeld) und ersten vollen Jahresumsatzbeitrag im hohen einstelligen Mio EUR-Bereich.
- SevenCanyon betreibt etablierte britische Gewinnspiel-Plattformen wie 7days Performance, Redline Competitions und UK Carp Competitions und bietet hochwertige Sachpreise (Autos, Häuser, Lifestyle-Produkte).
- Strategisch stärkt der Markteintritt die geografische und produktseitige Diversifikation; erwartet werden Skalierungspotenziale durch ZEALs Stärken in Akquisitionsmarketing, Monetarisierung, Kundenbindung, Datenanalyse und regulatorischer Professionalisierung.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts, bei ZEAL Network ist am 05.08.2026.
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