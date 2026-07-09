Neue und alte KI-Profiteure! Nach 1.000 % mit Siemens Energy ist 2G Energy gestartet! Als nächstes die Zefiro Methane Aktie?!
Der KI-Hype hat Gewinner entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zu den deutschen Highflyern gehört Siemens Energy. Noch vor wenigen Jahren gab es Insolvenzgerüchte. Seitdem hat die Aktie mehr als 1.000 % zulegen können. Analysten sehen weiteres …
Foto: esg-aktien.de
Der KI-Hype hat Gewinner entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zu den deutschen Highflyern gehört Siemens Energy. Noch vor wenigen Jahren gab es Insolvenzgerüchte. Seitdem hat die Aktie mehr als 1.000 % zulegen können. Analysten sehen weiteres Wachstum, aber die Bewertung erlaubt keine operativen Fehler. Noch ein Geheimtipp unter den KI-Gewinnern ist Zefiro Methane. Die Kanadier sind darauf spezialisiert, alte Öl- und Gasbohrlöcher zu identifizieren, zu sanieren und dauerhaft zu verschließen. Der Markt in den USA ist auch ohne KI-Boom riesig. Und die Flächen für den Bau von Rechenzentren und Energieinfrastruktur befeuern die Nachfrage zusätzlich. Wie schnell eine Aktie durch den KI-Hype explodieren kann, hat 2G Energy gezeigt. In wenigen Monaten hat sich der Kurs verdoppelt. Die Bewertung ist inzwischen nicht mehr niedrig. Zefiro ist deutlich günstiger.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte