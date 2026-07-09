Volatus Aerospace, TKMS und Rheinmetall: Drei Aktien für den nächsten Rüstungsboom Der Rüstungsboom läuft längst noch nicht aus, sondern entfacht immer wieder neu, denn der militärische Nachholbedarf rund um den Globus bleibt angesichts vieler Krisenherde enorm. Für Anleger eröffnen so allerdings immer wieder neue …



