KAUFCHANCE oder VERKAUFEN? Standard Lithium, Aixtron und Strategic Resources Aktie im Check Strategic Resources baut eine Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zur Stahlindustrie und Batteriefertigung auf. Dabei nimmt jetzt auch ein Projekt in Finnland Form an. Die Aktie befindet sich im Aufwärtstrend und erscheint alles andere als teuer. …



