VW-Aufsichtsrat berät Sparpläne - IG Metall mit Aktionstag

Sorry Anfaenger, aber Du nervst. Und das nicht zu knapp !





was soll dieses ständige Schlechtgerede und - bei aller Notwendigkeit einer(s) kritischen Analyse/HInterfragens - quasi krampfhafte Suchen bei jedweder Aktion nach dem Haar in der Suppe !?





Es gibt eine Reihe von Analysten, die den anteiligen Verkauf der Schiffsmotorensparte als positiv bewerten: Und vielleicht könntest / solltest Du ja auch zumindest mal versuchen, etwas Positives zu sehen: In den Bilanzen von April oder Mai 2026 wurde die gesamte Motorensparte mit 3,4 Milliarden Euro bewertet, jetzt gut die Hälfte für 7,4 Milliarden Euro zu verkaufen, muss also nicht zwingend von vornherein ein schlechtes Geschäft sein.





Insgesamt geht es ohnehin darum, das Kerngeschäft um den Automarkt wieder zu stärken und zu festigen, andernfalls hat VW ohnehin keine Chance. Da kommen die 7,4 Milliarden sicherlich egrade recht, um die ein oder andere sinnvolle Investition für die Zukunft anzugehen.





Wie gesagt, Dein Auftreten und das vieler Deiner "Artgenossen" (z.B. Friseuse) hier empfinde ich als zutiefst nervend, störend, das objektive Bild verfremdend !





Dass Ihr damit einen klaren Zweck verfolgt, ist mir natürlich schon klar, macht die Sache dadurch allerdings natürlich nicht einfacher . Im Gegenteil !

Das Einzige was scheinbar hilft, ist auf ignore setzen. 😕