Irans oberster Führer wird in Maschhad bestattet

TEHERAN (dpa-AFX) - Mehr als vier Monate nach seiner Tötung soll Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei beerdigt werden. Die Beisetzung ist an diesem Donnerstag im Imam-Resa-Heiligtum seiner Heimatstadt Maschhad geplant, dem wichtigsten Zentrum des schiitischen Islams im Iran. Die Bestattung selbst erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Die öffentlichen Trauerfeiern hatten am Samstag in Irans Hauptstadt Teheran begonnen. Millionen Anhänger folgten dem früheren geistlichen und weltlichen Oberhaupt, der die Islamische Republik mit harter Hand regiert hatte.